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Dienstag, 07.04.2020 - 18:45
3 min

TSV Steinbach Haiger: "Keine Bestrebungen" für Training in kleinen Gruppen

Nach Trainingsrestart der Bundesligisten: Die Fußballer des Regionalligisten TSV Steinbach Haiger halten sich weiter zu Hause fit, der FC Gießen würde dagegen gerne wieder zurück auf den Platz.

Sieht keinen Grund, ohne festes Datum wieder loszulegen: TSV Steinbach-Geschäftsführer Matthias Georg. Foto: Nick Fingerhut

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Sieht keinen Grund, ohne festes Datum wieder loszulegen: TSV Steinbach-Geschäftsführer Matthias Georg. Foto: Nick Fingerhut

Sieht keinen Grund, ohne festes Datum wieder loszulegen: TSV Steinbach-Geschäftsführer Matthias Georg. Foto: Nick Fingerhut

Würde wieder mit seinem Team in Kleinstgruppen im Waldstadion trainieren: FC Gießen-Trainer Daniyel Cimen. Foto: Ben Volkmann

Würde wieder mit seinem Team in Kleinstgruppen im Waldstadion trainieren: FC Gießen-Trainer Daniyel Cimen. Foto: Ben Volkmann

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TSV Steinbach Sportart Fußball Fc-gießen Tsv-steinbach Sport Fupa Fupa_mittelhessen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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