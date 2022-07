TSV Steinbach Haiger komplettiert Torwart-Trio

Neue Herausforderung: Der TSV Steinbach Haiger hat mit dem Ex-Offenbacher Angelo Tramontana sein Torhüter-Trio komplettiert. Foto: TSV Steinbach Haiger

HAIGER - Mit Angelo Tramontana hat der TSV Steinbach Haiger sein Torwart-Trio für die Regionalliga-Saison 2022/23 komplettiert. Der ehemalige Schlussmann von Ligakonkurrent Kickers Offenbach hat einen Vertrag bis zum Juni 2023 unterschrieben, der eine Option zur Verlängerung enthält.

"Ich kenne Angelo nun schon einige Jahre. Er ist ein Torwarttalent und bringt alles mit, um sich in der Regionalliga durchzusetzen. Er ist ehrgeizig, diszipliniert, wissbegierig und vor allem ein guter Typ, der bestens in unser Torhütertrio passt", so TSV-Torwarttrainer Marcel Richter.

Tramontana gehörte seit Juli 2020 zur ersten Offenbacher Mannschaft, in der vergangenen Spielzeit kam er beim 2:1-Erfolg in Walldorf auch zu seinem Regionalliga-Debüt. Zuvor spielte der 1,83 Meter-Mann in der Jugend des OFC und von Rot-Weiß Frankfurt. Richter kennt Angelo Tramontana bereits aus dieser Zeit. Diese Konstellation, aber auch die Möglichkeit, Spielpraxis in der Hessenliga-Mannschaft des TSV zu sammeln, überzeugten den 20-Jährigen letztlich davon, in Steinbach anzuheuern. Der gebürtige Frankfurter trägt zukünftig das Trikot mit der Nummer 16. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen des TSV. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Das familiäre Umfeld hat mir von vornherein zugesagt, sodass ich mich freue, jetzt Teil der Mannschaft zu sein", so Tramontana.