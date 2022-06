TSV Steinbach HaIger: Kuffour kommt aus Rathenow

Wechselt aus Rathenow zum TSV Steinbach Haiger: Lloyd-Addo Kuffour (r.). Foto: imago

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Linksverteidiger Lloyd-Addo Kuffour trägt ab Sommer das Trikot des TSV Steinbach Haiger. Der 20-Jährige spielte zuletzt beim FSV Optik Rathenow und unterschrieb nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 beim Fußball-Regionalligisten aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis.

Außenverteidiger wird

beim BVB ausgebildet

"Lloyd Kuffour hat das NLZ bei Borussia Dortmund durchlaufen und war sowohl bei der U 17 als auch bei der U 19 Leistungsträger. Er soll auf der linken Außenverteidiger-Position den Konkurrenzkampf zu Sasa Strujic aufbauen und sich am Haarwasen weiterentwickeln", sagt TSV-Cheftrainer Ersan Parlatan.

Kuffour ist 1,83 Meter groß und kann alle Positionen in der Abwehrkette spielen. Über die Jugendmannschaften des TSV Badenstedt und von Hannover 96 zog es ihn 2016 zu Borussia Dortmund. Dort durchlief der ehemalige Jugend-Nationalspieler die Teams bis einschließlich der U 19. Anschließend ging es zum FSV Optik Rathenow. Dort gelangen dem Defensivakteur vier Assists in 18 Regionalliga-Spielen. "Für mich persönlich ist das der nächste Schritt zu einem Topclub der Regionalliga Südwest. Ich habe hier alles, was ich benötige, um mich weiter zu entwickeln", wird Kuffour in einer Pressemitteilung zitiert.