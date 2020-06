TSV Steinbach Haiger legt mit zweitem Neuzugang los

Christian März (25, zentraler Mittelfeldspieler, kommt von Rot-Weiß Oberhausen): "Ich konnte kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Ich habe dreieinhalb Monate und damit noch länger auf Training warten müssen als meine neuen Mitspieler. Ich denke, das hat man auch ein bisschen gesehen heute. Es hat aber enorm Spaß gemacht - und wir haben das erste Trainingsspiel gleich gewonnen, das ist zunächst mal das Wichtigste (lacht). Wir müssen in den nächsten Wochen die Basis für wahrscheinlich bis zu 50 Pflichtspiele legen. Mit der Regionalliga Südwest habe ich mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, weiß aber, dass der TSV Steinbach die abgebrochene Runde als Zweiter beendet hat und das Team seitdem sicherlich nicht schlechter geworden ist. In sechs Wochen hätte ich gerne schon den ersten Titel mit meinem neuen Verein (Hessenpokal, wobei die Termine für Halbfinale und Endspiel noch nicht fixiert sind, Anm. d. Red.). Mein Ziel ist es, zunächst einmal mit der intensiveren Belastung zurechtzukommen, gesund zu bleiben - und dann in der Mannschaft eine gute Rolle zu spielen."

Maurice Buckesfeld (22, Innenverteidiger, kommt vom ASC Dortmund): "Ich fühle mich hier sehr wohl, bin nach Wilnsdorf gezogen. Alles erinnert mich ein bisschen an meine sauerländische Heimat. Für das erste Training hat es heute schon erstaunlich gut funktioniert. Es ging ja lediglich um einen ersten Eindruck. Ob ich beim ersten Spiel wieder neben Benni Kirchhoff verteidige wie heute, das wird sich wahrscheinlich erst in der letzten Trainingswoche vor dem Spiel entscheiden." (cha)