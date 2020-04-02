Donnerstag,
02.04.2020 - 20:00
3 min
TSV Steinbach Haiger: Platzwart Peter Fuhrmann hält die Stellung
Peter Fuhrmann, der Platzwart des TSV Steinbach Haiger, kümmert sich auch in der Corona-Krise um das saftige Grün am Haigerer Haarwasen.
Von Tim Georg
Sportredakteur Gießen
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