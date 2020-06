TSV Steinbach Haiger: Rausch und Tahiri verlängern

Bleibt wie "Urgestein" Hüsni Tahiri dem TSV Steinbach Haiger auch in der kommenden Saison als Co-Trainer erhalten: Sascha Rausch. Foto: Fingerhut

Haiger (red). Es kommt immer mehr Bewegung in die Reihen der beiden heimischen Fußball-Regionalligisten. Am Freitagmittag gab der TSV Steinbach Haiger in einer Pressemitteilung bekannt, dass der "Vize" der Corona-bedingt abgebrochenen Saison 2019/2020 auch in der kommenden Spielzeit mit Sascha Rausch und Hüsni Tahiri plant. Die beiden gleichberechtigten Co-Trainer von Chefcoach Adrian Alipour verlängerten ihre auslaufenden Verträge bis zum 30. Juni 2021.

"Ich möchte mich bedanken, dass der TSV mir weiter das Vertrauen schenkt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Verein, im Trainerteam und mit der Mannschaft und hoffe, dass wir unsere sehr guten Leistungen aus dieser Saison, die leider wegen der Pandemie abrupt zu Ende ging, in der kommenden Runde auch wieder abrufen", wird Rausch zitiert. Der 34-Jährige wechselte 2019 an den Haarwasen und kümmerte sich zunächst vornehmlich um die Torhüter, übernahm mit der Zeit aber immer mehr Aufgaben im Trainerteam. Zuvor hatte Sascha Rausch untera anderem bei der Akademie der TSG 1899 Hoffenheim gearbeitet.

Tahiri ist eine der Konstanten beim TSV. 2013 kam der 36-Jährige als Spieler nach Steinbach und begann im vergangenen Sommer seine Tätigkeit als Videoanalyst. Nach der Winterpause band ihn Alipour mehr und mehr in die Trainingsarbeit und das Tagesgeschäft ein. "Für mich war es keine Frage, dass ich die positive Weiterentwicklung beim TSV auch als Co-Trainer mitgehen will. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", so der frühere Angreifer.

"Sascha Rausch und Hüsni Tahiri haben sich mit ihrer akribischen und überaus loyalen Mitarbeit im Trainerteam viel Anerkennung erworben. Sie bilden sich ständig fort und haben großen Anteil am erfolgreichen Abschneiden in der vergangenen Saison", begründete Steinbachs Geschäftsführer Matthias Georg die Vertragsverlängerungen und die dadurch fortgeführte Konstanz im Trainerteam.

Kevin Pezzoni verlässt

den FC Gießen

Klassenkonkurrent FC Gießen muss sich für die kommende Saison derweil verstärkt auch nach Neuverpflichtungen im Abwehrbereich umschauen. Denn nach Christopher Schadeberg und Ricardo Antonaci verlässt auch Kevin Pezzoni die Lahnstädter. Der Ex-Profi, der für den 1. FC Köln bis 2012 80 Bundesligaspiele bestritten hat, war im Februar noch unter anderen Bedingungen zu den Rot-Weißen gewechselt. Der erfahrene Innenverteidiger wird den neuen Kurs des Clubs weg vom Profitum hin zu Trainingseinheiten am Abend und deutlich geringeren finanziellen Mitteln nicht mitgehen und seinen Vertrag nicht verlängern. Der 31-Jährige bestritt für den FCG nach der Winterpause drei Punktspiele. Nach seiner Rückkehr aus Griechenland im Sommer 2018 stieg der Defensivmann mit Hessen Dreieich 2019 in die Hessenliga ab, bei den Offenbacher Kickers wurde er im Januar aussortiert.