3 min

TSV Steinbach: Keine Frage der Einstellung

Auf tiefem Rasen in Koblenz offenbart der Fußball-Regionalligist Kampfgeist und bewahrt in aufgeheizter Stimmung die Ruhe. Am Ende rettet den TSV ein erfolgreiches Keeperduell.

Von Tim Georg Sportredakteur Wetzlar