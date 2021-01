TSV Steinbach: Mit Spaß-Training zurück in die Erfolgsspur

In der Fußball-Regionalliga Südwest sind ab dem 22. Spieltag fünf Spielerwechsel für jede Mannschaft pro Spiel möglich. Gesellschafterversammlung und Spielkommission der Regionalliga Südwest GbR haben dem entsprechenden Antrag im schriftlichen Umlaufverfahren zugestimmt, die Regelung ist damit offiziell und greift ab Beginn der Rückrunde in der Regionalliga Südwest am 6. Februar 2021 (22. Spieltag)Jeder Mannschaft stehen für den Austausch von Spielern während eines Spiels insgesamt drei Gelegenheiten sowie die Halbzeitpause zur Verfügung.

Grundlage für die Änderung war das neue Meinungsbild unter den Klubs, das bei einer erneuten Abfrage in der zurückliegenden Woche eingeholt worden war. Dabei sprach sich, anders als noch vor Saison-Beginn, nun eine sehr deutliche Mehrheit der Klubs für eine Anpassung des Wechselkontingents von drei auf fünf Spieler aus, um die Belastung der Spieler angesichts des engen Terminplans besser steuern zu können.

Bis zum letzten Spieltag der Hinrunde (2./3. Februar) sowie für mögliche nach dem 6. Februar stattfindende Nachholpartieen der Hinrunde gilt noch die Beschränkung auf drei Wechsel pro Team. (red)