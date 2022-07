TSV Steinbach schlägt doppelt auf dem Transfermarkt zu

Zwei Neue für den TSV Steinbach Haiger: Der erfahrene Yannick Langesberg (l.) verstärkt die Abwehr, der junge Jeremy Celal Aydogan (r.) ist im Mittelfeld beheimatet. Fotos: TSV Steinbach Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Fußball-Regionalligist hat seine zwölfte Neuverpflichtung in diesem Sommer bekannt gegeben. Probespieler Jeremy Celal Aydogan, der vier der fünf bisherigen TSV-Testspiele mitgemacht hat, erhält am Haarwasen einen Vertrag bis 2023.

"Celal hat sich in den vergangenen zwei Wochen über das Training und mit seinen Leistungen in den Testspielen für einen Kaderplatz im Regionalligateam empfohlen. Er wird sich am Haarwasen weiterentwickeln und die nächsten Schritte in seiner Profilaufbahn gehen", so TSV-Coach Parlatan.

Der Mittelfeldspieler wechselt aus der Jugend des MSV Duisburg nach Haiger. Zwei Jahre trug der beidfüßig starke Deutsch-Türke das Trikot der "Zebras" und kam dabei auf 20 Einsätze in der U 19-Bundesliga. Zuvor war der 1,85 Meter große Aydogan für den U 17-Bundesligisten SG Unterrath aktiv.