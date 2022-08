TSV Steinbach: Scholz-Fehler entscheidet Saisonauftakt

Erwischt vor allem vor der Pause beim Auftakt in Fulda keinen guten Tag: Steinbachs Torwart Markus Scholz. Archivfoto: Nick Fingerhut Franz

FULDA - Mit einem Dämpfer ist der TSV Steinbach Haiger in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Südwest gestartet. Mit sieben Neuzugängen in der Startelf gab es bei Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz eine 0:1 (0:1)-Niederlage.

Vor der Pause enttäuschte der TSV Steinbach Haiger in der Fuldaer Johannisau. Insbesondere Keeper Markus Scholz erwischte in Hälfte eins keinen guten Tag, spielte die Bälle oft in die Beine des Gegners. Auch im Spiel nach vorne entwickelte der TSV zu wenig Druck und leistete sich im Spielaufbau zu viele Fehlpässe. Barockstadt agierte dagegen präsent und presste hoch. Die Pausenführung durch einen von Scholz an Barockstadt-Stürmer Dominik Rummel verursachten Strafstoß, den Fuldas Verteidiger Marius Görsch souverän versenkte, ging absolut in Ordnung.

In den zweiten 45 Minuten war das Team von Trainer Ersan Parlatan dann bemüht, zumindest noch einen Punkt aus der Barockstadt mitzunehmen. Die beste Chance vergab Serkan Firat, der freistehend die Kugel am langen Pfosten vorbeilegte. Danach hatte Steinbach sogar Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Bei Jan Lüdkes Abschluss rettete beispielsweise der Pfosten und Markus Scholz (74.). Auch in der Schlussphase blieb Steinbach offensiv zu harmlos, die Barockstädter verteidigten den Erfolg zum Saisonstart leidenschaftlich.

Barockstadt: Wulf - Löbig (81. Garic), Grösch, Frey, Hillmann - Schaaf, Ziga - Reinhard (46. Wüst), Pomnitz (89. Duran), Pfalz (69. Gaudermann) - Rummel (69. Lüdke).

Steinbach: Scholz - Pereira da Silva, Langesberg, Kober, Strujic - März, Ampadu (58. Güclü) - Firat (81. Singer), Gudra (75. Bisanovic), Tehe (46. Owusu) - Stock.

Schiedsrichter: Brombacher (Kandern) - Zuschauer: 2250 - Tore: 1:0 Grösch (21., Foulelfmeter).