TSV Steinbach siegt 1:0 im ersten Test auf türkischem Boden

Reibt sich wie immer auf - aber nach einer halben Stunden ist Schluss für Enis Bytyqi im Test gegen die Gabuner vom AS Pelican.

BELEK - Der TSV Steinbach Haiger hat das erste, kurzfristig vereinbarte Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im türkischen Belek mit 1:0 gewonnen. Gegen den AS Pelican aus Gabun traf Daniele Gabriele in der 88. Minute per Foulelfmeter. Eine Knieverletzung von Enis Bytyqi nach einer halben Stunde warf jedoch einen dunklen Schatten auf die Partie.

In einem robust geführten Spiel hatte Dennis Chessa die erste Möglichkeit nach einer Viertelstunde. Am Ende verpuffte diese Gelegenheit jedoch. Der Torwart des AS Pelican konnte sich erstmals in der 21. Minute gegen Marcell Sobotta auszeichnen: Sasa Strujic hatte geflankt, doch Sobotta konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. 120 Sekunden später scheiterte Enis Bytyqi aus 25 Metern am Schlussmann. Der TSV-Stürmer stand auch in der nächsten Aktion im Mittelpunkt, denn Bytyqi wurde gefoult und musste nach einer längeren Behandlungspause mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. David Nieland betrat nun den Rasen, konnte aber auch keine weitere Großchance bis zur Pause kreieren.

Kurz nach dem Seitenwechsel kam Daniele Gabriele zu einem sehenswerten Abschluss. Ein Treffer war dem Steinbacher auch nicht vergönnt. In der 53. Minute zeigte der Unparteiische nach einem Foulspiel des TSV auf den Strafstoß-Punkt. Die Afrikaner konnten diese Gelegenheit jedoch nicht nutzen und jagten den Ball über das Tor. In der 71. Minute kam der AS Pelican zu einer guten Chance, doch erneut strich das Leder über die Latte. Im Gegenzug vergab Jonas Singer nach einem ansehnlichen Solo. Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 87. Minute. Kevin Lahn wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Auch hier zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Daniele Gabriele nutzte den ruhenden Ball zum 1:0-Endstand für den Fußball-Regionalligisten.