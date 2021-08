TSV Steinbach startet Dauerkartenverkauf mit neuen Regeln

Fußballschauen mit Abstand - so zerklüftet soll der Block am Haigerer Haarwasen ab 14. August im Idealfall nicht mehr aussehen. Foto: Nick Fingerhut

HAIGER - Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat mit dem freien Verkauf seiner Dauerkarten für die Saison 2021/22 begonnen. Dabei gelten erneut die drei "G" genesen, getestet oder geimpft. Und: "Steigt die Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis auf über 35, so wird die Anzahl der nicht geimpften bzw. nicht getesteten Personen im Stadion auf 250 begrenzt. Ab einer Inzidenz von über 100 dürfen nur 100 nicht geimpfte bzw. nicht genesene Zuschauer ins Stadion. Für Geimpfte oder Genesene gibt es bei der momentanen Corona-Lage keine Einschränkungen - egal wie hoch die Inzidenz steigt", so der TSV in seiner Pressemitteilung.

Keine Einschränkungen für Geimpfte und Genesene

In den Blöcken A1, B, C und D (Stehplatz) unter der Haupttribüne wird die Abstandsregel aufgehoben, dafür sind in diesen Stadionbereichen in der kommenden Spielzeit ausschließlich vollständig geimpfte sowie genesene Anhänger zugelassen. In den Blöcken F (Haupttribüne) und I (neue Tribüne) sitzen getestete - mit einem maximal 24 Stunden alten Test - gemeinsam mit geimpften sowie genesenen Personen zusammen. Hier wird nur jede zweite Reihe besetzt und bis zu fünf Personen dürfen nebeneinander Platz nehmen. Zudem gibt es für die Runde 2021/22 eine Neuerung: Der Bereich oberhalb des A-Blocks wird zum Familienblock.