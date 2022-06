TSV Steinbach startet gegen Aufsteiger

Startet auswärts bei Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Trainer Ersan Parlatan mit dem TSV Steinbach Haiger. Foto: Björn Franz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Fußball-Regionalliga-Südwest GbR hat den Rahmenspielplan für die anstehende Saison 2022/23 veröffentlicht. Demnach geht es für den TSV Steinbach Haiger am ersten Augustwochenende (5. bis 7.) in der Fremde bei Liga-Neuling SG Barockstadt Fulda-Lehnerz los. Zum ersten Heimspiel am Haarwasen kommt es für das Team von Trainer Ersan Parlatan eine Woche später (12. bis 14. August) gegen den FSV Mainz 05 II, bevor vom 19. bis 21. August die Auswärtsfahrt zum Balingen SC ansteht.

Bis zur Winterpause, die nach dem 11. Dezember beginnt, stehen nach derzeitigem Stand insgesamt 20 Spiele auf dem Programm, darunter eine Englische Woche (13./14. September auswärts bei RW Koblenz). Los geht es im Jahr 2023 am ersten Märzwochenende (3. bis 5.) für den TSV mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Eintracht Trier.