TSV Steinbach: Torwarttrainer geht, Flügelspieler kommt

Verlässt nach drei Jahren den TSV Steinbach Haiger: Torwarttrainer Sascha Rausch. Foto: Björn Franz

HAIGER - Torwarttrainer Sascha Rausch wird den TSV Steinbach Haiger nach drei Spielzeiten. 2019 war Rausch zum Fußball-Regionalligisten gewechselt.

Schon vor einigen Wochen informierte Rausch die TSV-Verantwortlichen, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte, um künftig wieder näher an seiner badischen Heimat zu arbeiten, wo seine Familie lebt. Zuletzt gab es noch einmal Gespräche, die Zusammenarbeit doch fortzusetzen, letztlich entschied sich Rausch jedoch für einen Weggang.

Dritter Neuzugang

für die Offensive

Darüber hinaus haben die Mittelhessen ihren dritten Neuzugang unter Vertrag genommen und setzt dabei weiter auf junge Spieler. Mit Franck Tehe hat ein 20-jähriger Flügelspieler für die kommende Spielzeit unterschieben, kommt von West-Regionalligist Schalke 04 II an den Haarwasen.

"Mit Franck Tehe kommt ein sehr talentierter, junger offensiver Mittelfeldspieler zum TSV. Franck kann im offensiven Eins-gegen-eins viele gute Lösungen finden und viel für unsere Kreativität sorgen. In ihm steckt viel Potenzial zu einem möglichen Unterschiedsspieler", so Steinbachs Cheftrainer Ersan Parlatan.

Henri-Franck Ariel Tehe ist 1,82 Meter groß und fand den Weg über Jugendmannschaften in Oberhausen und Duisburg nach Schalke. Bereits seit 2013 trug Tehe das Trikot der Königsblauen. Nachdem er die Jugendmannschaften der Schalker durchlaufen hatte, kam der Offensivmann in der abgelaufenen Saison zu 17 Einsätzen in der Regionalliga-Mannschaft.