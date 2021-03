TSV Steinbach: Überraschendes Karriereende von Flo Bichler

Hängt im Sommer die Fußballschuhe mit 29 Jahren an den Nagel: Steinbachs Florian Bichler. Foto: Jan Huebner

HAIGER - Ab Sommer muss Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger ohne Florian Bichler auskommen. Der 29-Jährige hat dem Tabellenzweiten mitgeteilt, dass er nach dieser Saison seine Karriere beenden möchte.

"Die Vorfreude auf das Neue ist einfach größer, als der Reiz das weiterzumachen, was ich die vergangenen elf Jahre gemacht habe", sagt Bichler, der am 1. September 2021 eine Ausbildung bei der Polizei beginnen wird.

Leistungsträger, aber vor Rückschlägen nicht gefeit

Bichler kam im Januar 2020 nach Steinbach und wurde - wie der gesamte Fußball - erst einmal durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Auch in der aktuellen Saison war der gebürtige Münchner vor Rückschlägen nicht gefeit. Im Juli musste er sich einer Venen-Operation unterziehen, im Dezember zog er sich eine Knieverletzung zu. Wenn er fit ist, gehört Bichler aber zweifelsohne zu den Stützen der TSV-Mannschaft. In bislang 20 Einsätzen (elf Mal in der Startformation) erzielte er drei Tore und bereitete zwei Treffer vor.

Vor seinem Engagement am Haarwasen war Bichler unter anderem für Rot-Weiss Essen, die SV Elversberg, Rot-Weiß Erfurt, die SpVgg. Unterhaching und die SpVgg. Greuther Fürth II aktiv und kommt so auf bislang 59 Drittliga- und 155 Regionalliga-Einsätze.