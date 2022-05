TSV Steinbach verliert Sport-Geschäftsführer Matthias Georg

Die Wege von Sport-Geschäftsführer Matthias Georg und dem Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger trennen sich nach der Saison. Foto: TSV Steinbach

HAIGER - Seite 2014 war der 34-Jährige beim TSV Steinbach tätig und hat damit maßgeblich am Durchmarsch des Vereins, der 2008 noch in der B-Liga zu Hause war, bis in die vierte Liga mitgewirkt. "Wir blicken auf eine gleichermaßen gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. In den vergangenen fast acht Jahren konnten wir uns mit dem TSV von der Hessenliga zu einer Mannschaft in der Spitzengruppe der Regionalliga entwickeln. Insoweit ist die jetzige Trennung von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Wir wünschen Matthias Georg beruflich wie auch privat alles Gute", erklärt Roland Kring, der Sprecher des Vorstandes, in einer Mitteilung des Clubs von Mittwochnachmittag. Die Aufgaben in den Bereichen Finanzen und Sport würden ab sofort von seinem Geschäftsführerkollegen Arne Wohlfarth und Cheftrainer Ersan Parlatan übernommen.

Während der Dienstzeit von Matthias Georg gelang dem TSV unter anderem viermal der Einzug in das Hessenpokal-Finale. Zweimal nahm der TSV an der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal teil. "Nach fast acht Jahren mit einer atemberaubenden Entwicklung und vielen tollen Momenten auf und neben dem Rasen fällt der Abschied natürlich schwer. Mir war es sehr wichtig, früh für Planungssicherheit beim TSV zu sorgen und habe mich für ein neues Kapitel entschieden. Der Verein ist mit gesunden und professionellen Strukturen in Bezug auf die Geschäftsstelle, den Staff und die Mannschaft ausgestattet und wird mir immer sehr am Herzen liegen. Ich wünsche den Menschen im Vorstand, den vielen ehrenamtlichen Helfern und natürlich der Mannschaft nur das Beste", so Matthias Georg.