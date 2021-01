TSV Steinbach verstärkt sich mit Ko Sawada

Soll die Offensive des TSV noch variabler machen: Neuzugang Ko Sawada. Foto: Björn Franz

HAIGER - Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den Japaner Ko Sawada unter Vertrag genommen. Der 29-jährige Japaner ist in der Offensive variabel einsetzbar und kennt die Südwest-Staffel aus seiner Zeit bei Kickers Offenbach bestens. Von 2016 bis 2019 spielte der 1,72 Meter große Mann aus Sapporo beim OFC und setzte vor allem in der Saison 2018/2019 mit 34 Einsätzen (30 davon über die 90 Minuten) und 15 Scorerpunkten (sechs Tore, neun Vorlagen) Akzente.

"Ko Sawada ist ein Spielertyp, der uns noch fehlte. Mit seiner Beweglichkeit und seinen offensiven Akzenten im Zentrum wird er unser Spiel beleben. Es gilt nun, dass Ko sich schnell bei uns einlebt und wir zügig mit den Behörden die Formalitäten klären, damit er für uns spielberechtigt ist", erklärt TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.

Zuletzt spielte Sawada in seiner Heimat beim Erstligisten Shonan Bellmare. Dort zog er sich aber gleich zu Beginn seines Engagements eine schwere Knieverletzung zu und schaffte den Durchbruch nicht. Seit Anfang des Jahres ist er zurück in Deutschland und absolvierte zuletzt ein Probetraining beim Zweitligisten Würzburger Kickers.

"Obwohl ich lange verletzt war, gibt der Verein mir die Chance, hier zu spielen. Darüber bin ich sehr froh und dankbar. Dieses Vertrauen möchte ich mit guten Leistungen zurückzahlen, so dass wir so viele Punkte wie möglich holen", so Sawada.