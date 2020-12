TSV Steinbach wie ein Pferd, das endlich aus seiner Box will

"Wie im Sport auch akzeptieren wir diese Niederlage und schauen nun nach vorne", so Steinbachs Geschäftsführer Sport und Finanzen, Matthias Georg, mit Blick das Urteil des Landgerichts Mannheim vom Mittwochabend. Über Sinn und Unsinn dieses Re-Starts ist in den zurückliegenden Wochen zur Genüge gesprochen worden, nun gilt es beim Fußball-Regionalligisten den Fokus wieder auf das Sportliche zu richten. Dazu zählen in diesen Zeiten allerdings auch die Corona-Schnelltests. An diesem Freitag findet der erste von der Regionalliga GbR vorgeschriebene "Testtag" statt. Rund 24 Stunden vor Beginn der Samstagsspiele werden alle Spieler, das Trainerteam und die Betreuer auf Covid-19 getestet. Beim TSV entnimmt Physio Dario Ernsten, der bereits vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Sandhausen dafür geschult wurde, die Abstriche. Die Ergebnisse liegen rund 15 Minuten später vor und werden an die GbR weitergeleitet.

Ein Verein wird den Re-Start am Wochenende aber mit Sicherheit verpassen: der FC HomburgSeit Mitte vergangener Woche befindet sich das Team von Ex-Steinbach-Coach Matthias Mink aufgrund eines positiven Corona-Falls in QuarantäneDie Partie gegen Spitzenreiter SC Freiburg II wurde deshalb auf den 12. Januar verschoben.

Unterdessen läuft beim TSV die Suche nach einem Ausweich-Kunstrasenplatz, sollte aufgrund der Witterungsbedingungen am Haarwasen nicht gespielt werden können, auf Hochtouren. "Wir sind in Gespräch mit Sechshelden und Herborn", sagt Matthias Georg. Noch sei aber nichts entschieden. Drei Kriterien muss der Platz aus Sicht des TSV erfüllen: hohe Qualität (am besten ein Kunstrasen der neuesten Generation), das Spielfeld muss groß genug sein und es müssen mehrere ausreichend große Kabinen vorhanden sein. "Wir müssen dafür sorgen, dass der Abstand eingehalten werden kann. Sonst werden die Hygienemaßnahmen ja konterkariert", so Georg. Nach derzeitigem Stand soll aber zumindest das Duell gegen Stuttgart II am Dienstag (14 Uhr) am Haarwasen stattfinden. (tig)