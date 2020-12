TSV Steinbach will Top-Jahr krönen - und danach Neue holen

Auch beim Heimspiel des TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen TuS Rot-Weiß Koblenz am kommenden Samstag (14 Uhr) am Haarwasen sind keine Zuschauer zugelassen. Die Anhänger haben aber die Möglichkeit, das Spiel im Live-

stream, kommentiert von Steinbachs Geschäftsführer Arne Wohlfarth, zur verfolgen. Unter the-leagues.com/steinbach kann die Partie für fünf Euro gekauft werden. TSV-Dauerkarteninhaber können sich per Mail an den Verein wenden und bekommen den Code zum Spiel gratis zugesandt. (red)