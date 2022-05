Tumult nach Pokal: "Müssen froh sein, verloren zu haben"

Steinbach: Scholz (Note: 3) - Kircher (3) (79. Bradara), Weigelt (3) (46. Mihaljevic (3)), Al-Azzawe (3), Strujic (3,5) - Eismann (4) (46. März (3)), Bisanovic (3,5) - Chessa (4), Wulff (3), Nieland (3,5) - Stock (3).

Offenbach: Richter - Milde, Breitenbach, Zieleniecki, Marocs - Okungbowa - Firat, Huseinbasic, Tuma (87. Ramaj) - Bozic (81. Andacic), Hosnier (64. Hermes).

Schiedsrichter: Herbert (Nüsttal) - Zuschauer: 3587 (ausverkauft) - Tore: 0:1 Strujic (39., Eigentor).

*

Beim TSV Steinbach Haiger beginnt das Stühlerücken. Senkrechtstarter Jannes Wulff verlängert seinen auslaufenden Vertrag am Haarwasen auf eigenen Wunsch nicht und nimmt das Angebot eines Drittligisten an. Auch die auslaufenden Verträge von Jannik Bandowski, Tino Bradara, Serhat Ilhan, Kevin Lahn und Gian Maria Olizzo werden nicht verlängert. Darüber hinaus standen bereits die Abgänge von Keeper Eike Bansen (SV Atlas Delmenhorst, Regionalliga Nord) sowie von Marcell Sobotta fest, den es ebenfalls in den Norden, zum SV Drochtersen/Assel, zieht. Offen ist die Zukunft von Kapitän David Haider Kamm Al-Azzawe, mit dem Gespräche anstehen. Enis Bytyqi wird sich nach seinem Kreuzbandriss zunächst in Haiger fit machen. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. (red)