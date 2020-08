U 23 der Fortuna am Haarwasen zu Gast

Testet mit dem TSV Steinbach: Trainer Adrian Alipour. Foto: Björn Franz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger (red). An diesem Mittwoch bestreitet der TSV Steinbach Haiger sein letztes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. Um 17 Uhr gastiert die U 23 von Fortuna Düsseldorf (Regionalliga West) am Haarwasen. Maximal 250 Zuschauer dürfen bei der Partie im Stadion sein. Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es auf der Geschäftsstelle am Haarwasen oder im Online-Ticketshop. Sollten nicht alle Karten im Vorverkauf abgesetzt werden, öffnet kurzfristig am Mittwoch ab 15.30 Uhr eine Tageskasse. Auf allen Wegen im Stadion muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auf dem Sitzplatz kann dieser abgelegt werden. Im Übrigen ist das Steinbacher Regionalligaspiel vom 2. Spieltag beim VfR Aalen aufgrund der ursprünglichen Terminüberschneidung mit dem Steinbacher DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Sandhausen nun neu terminiert: Auf der Schwäbischen Alb soll nun am Mittwoch, 2. September, um 19 Uhr gespielt werden.