Vor Hessenpokalfinale: FSV-Frankfurt-Coach Thomas Brendel im Interview

Adrian Alipour ist nach dem Vormittagstraining am Haigerer Haarwasen gelöst, scherzt mit Torwarttrainer Sascha Rausch und seinen Spielern. Der Trainer des TSV Steinbach Haiger hat auch allen Grund dazu: "Wir haben unser Ziel erreicht, das ist sehr erfreulich", blickt Alipour auf den 2:1-Erfolg im Halbfinale des Hessenpokals gegen den FC Gießen zurück. Wobei der Finaleinzug nur das Etappenziel auf dem Weg zur Krönung an diesem Samstag (16.45 Uhr) im Endspiel gegen den FSV Frankfurt gewesen sein dürfte. Das erste Pflichtspiel seit Anfang März war aber genau das, wonach sich Trainer und Spieler gesehnt hatten. "Es war sehr emotional. Das sind aber auch die Spiele, die richtig Spaß machen, da spürt man das Adrenalin schon Tage vorher."

Viel Zeit, um die Anspannung abzubauen und sein Team auf die Bornheimer vorzubereiten hat der 41-Jährige nicht. "Ich finde das ganz gut. Der Rhythmus ist jetzt im Endeffekt wie in der Meisterschaft. Wir sind jetzt kürzer, dafür aber intensiver fokussiert", so Alipour, der am Bornheimer Hang mit dem FSV eine "erfahrene, technisch starke und körperlich robuste Mannschaft" erwartet.

Dass das Finale vor lediglich 249 Zuschauern stattfinden kann, bedauert Alipour. "Das ist total enttäuschend. Lange Zeit konnte man davon ausgehen, dass Zuschauer im vierstelligen Bereich zugelassen werden. Das es nun heißt, das Hygienekonzept greift nicht, ist sehr schade und sehr bedauerlich. Denn so ein Spiel hat einfach mehr Zuschauer verdient."

Von der Verletztenliste des TSV kann zumindest Serhat Ilhan, der gegen Gießen sein Comeback gab, gestrichen werden. Nach wie vor fehlen dem TSV aber mit Keeper Matay Birol, David Al-Azzawe, Gian Maria Olizzo, Sascha Wenninger, Florian Bichler, Manuel Hoffmann sowie Moritz Göttel gut ein halbes Team. (tig)