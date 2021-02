Wieder nix: Steinbach-Heimspiel zum fünften Mal verlegt

Schnee und Eis verhindern für Mittwoch erneut die Austragung der Steinbacher Heimpartie gegen den VfB Stuttgart U 21. Foto: Björn Franz

HAIGER - Auch im fünften Anlauf klappt es nicht. Das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den VfB Stuttgart U 21 muss erneut verschoben werden. Die Partie zwischen dem Spitzenreiter und dem aktuellen Tabellenachten war für diesen Mittwoch (14 Uhr) angesetzt und sollte auf dem Kunstrasenplatz in Herborn stattfinden. Es war bereits der fünfte Termin für diese Begegnung. Angesichts von Schnee und Eis sowie den Minustemperaturen ist der Platz am Rehberg allerdings nicht bespielbar. Nun gibt es Gedankenspiele, die Nachholbegegnung endlich Mitte kommender Woche in Stuttgart auszutragen, da die eigentlich für 17. Februar angesetzte TSV-Partie beim FSV Frankfurt wegen der Quarantäne der Bornheimer wohl erneut verschoben werden muss. Auch das für kommenden Samstag (14 Uhr) geplante Steinbacher Heimspiel gegen Aalen ist gefährdet.