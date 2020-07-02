Donnerstag, 02.07.2020 - 15:20
4 min
100 Jahre FC Burgsolms: Geburtstagskind sorgt in den 1960ern für Aufsehen
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
CTV+H29foKZgDaIlM3AioT1mYvN8Y2V+H29foJymp2HhVRW1pzqmo2kgj59yYvOPo3Wap29foJImrzHhVRW1pzptH29foKA6YvOPqKWaVSAioT1mYvOIozDtp2AboTyyj59fnJAbVRW1pzqmo2kgpl4tETIlVT1cqPOlqJ5xVQD1ZQNtEJyhq29bozIlovOapfB2j590MFOGqTSxqUEynJjtqz9hVSAioT1mVTuuqPOmL2uiovOynJ5cM2HtGzSgMJ4tM2I0pzSaMJ4hVSIhMPOhnJAbqPOhqKVtqJ50MKVtMTIhVRIxoTIhVUMiovOGo2kgpljtMTyyVTSfplOBLJ1yoaAjLKElo24tMTIlVTuyqKEcM2IhVRqyoJIcozEyVTqyoUEyovjtq2IcoPOmnJHtGJy0qTHtMTImVQRmYvOXLJulnUIhMTIlqUZtMJyhMJ4tqz9hVTybozIhVTWyq29boaEyovOVo2LtraHtMJyhMKVtI2Smp2IlLaIlMlO1oJWuqKEyovjtqzyyoPOypzkyLaDh
DKIwnPOxnJHtE2ImL2ucL2u0MFOxMKZtEaKQa2WuoTkmVTEyplOipaEmLJ5mj6Emp2yaMJ4tExZtDaIlM3AioT1mYPOxnJHtLJ0tAP4tFaIfnFNkBGVjVTWyM2ShovO1ozDtMTImnTSfLvOuovOxnJImMJ0tH2Sgp3EuMlOcnUWyovNkZQNhVRqyLaIlqUA0LJptMzIcMKW0YPOcp3DtM2ImpTywn3DtoJy0VRwQgzuyovO1ozDtITyyMzIhYPOSpzMioTqyovO1ozDtGJymp2IlMz9fM2IhVUAiq2yyVRS1Mv0tqJ5xVRSvp3EcMJqyov4tETyyVTS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtLzIcVTEyoFOynJqyoaEfnJAbVTqypTkuoaEyovO1ozDtnJ56q2ymL2uyovOuqJLtn29goJIhMTImVRcunUVtXQR4YvOvnKZtZwNhVRc1ozxcVUMypaAwnT9vMJ5yovOTMKA0q29wnTIhMJ5xMFO6q2SlVT5cL2u0VTIlq8BxnT50VUqypzEyovOej7MhozIhYPOuLzIlVT5cL2u0VTyhVSMypzqyp3AyozuynKDtM2IlLKEyov4=
VyIhp2IlMFOypzMioTqlMJywnUA0MFOnMJy0VTuuqUEyovO3nKVtDJ5zLJ5aVTEypvN2ZTIlVRcunUWyVvjtLzkcL2g0VTEypvOSnUWyoaMipaAcqUcyozEyVREcMKEypvOVLJqhMKVtXQL4XFOaMKWhMFOuqJLtnzIhMFOnMJy0VUc1pfB8L2ffVTyhVTEypvOmMJyhVSMypzIcovO6qFOxMJ4tDKImnZBxozqyp2AbnJkxMKWhVTyhVRuyp3AyovOaMJwQgaW0MF4tGzSwnPO2nJIfMJ4tGzSwnTglnJIap2cunUWyovOcovOxMKVtDF1ZnJquVUq1pzEyVTEypvOTD0VtqJ50MKVtIUWunJ5ypvOXo2uuoz4tVxuyoz5yplVtH2IboTuiMzLtVTyhVTEypvOGLJymo24tZGx2ZP82ZFO2o3VtMTIgVRMQVSqypzEipzLfVTEyoFOHqIZtGzS1ozuynJ0tqJ5xVTEyoFOJMxVtDpBsoTSlVR1ynKA0MKVtnJ4tMTIlVRqlqKOjMFOGj7kxVTEypvNlYvOOoJS0MKIloTyaLFOZLJuhYPOmL2uynKEypaEyVTSvMKVtnJ4tMTIlVRS1MaA0nJIap3W1ozEyVUc1pvNkYvOOoJS0MKIloTyaLF4tGzSwnPOynJ5ypvNlBwDgGzyyMTIloTSaMFOvMJxtMTIlVSAUVR5cMJEypaWiMTIhVTuuoTLtqz9lVZB8LzIlVQZjZQNtJaImL2uuqJIlovOuqJAbVTIcovNmBwVgH2yyMlOaMJqyovODpzI1j59yovOTpzShn2M1paDtozywnUDtoJIbpvO6qJ0tH3OlqJ5aVT5uL2tto2Wyov4=
Fz9bLJ5hVSAynTkbo2MzVUElqJptraqcp2AbMJ4tZGx1APO1ozDtZGx1BFOxLKZtIUWcn290VTEyplOKMKA0YH9vMKWfnJqcp3EyovOAMJyxMKWcL2uypvOGIv4tEKVtq2SlVTSfplOynKAyozuupaEypvOJMKW0MJyxnJqypvOvMJguoz50YvOKMJk0oJIcp3EypvOVMJkgqKDtVxWip3ZvVSWunT4fVTEypvOcovOxnJImMKVtJzIcqPOzj7klVSWiqP1KMJaQalOSp3AyovOuqJLtMTIgVSOfLKE6VUA0LJ5xYPOmo2kfVTIcoz1uoPOaMKAuM3DtnTSvMJ46VPWKMJ5hVTEcMFOxMJ4tH2IboTuiMzLtLKIzLzyyqTIhYPOxLJ5hVT1yoTEyVTywnPOgnJAbVTglLJ5eYvVtGzSwnPOAnKE0MJkbMKAmMJ4toTyyj58tp2ywnPOGMJufnT9zMvjtMTIlVQVjZGNtqzIlp3EupzVfVTS1plOjpzy2LKEyovOUpfB8ozEyovO2MKWmMKE6MJ4hVSAynJ4tH29bovOvMJguoFOxnJHtpaKQa2E1pzAbqUYQcT5eqTHtGUIzqPOcoFODo3E0VT5cL2u0YPOxMKAbLJkvVUA1L2u0MFOypvOynJ5yovOuozEypzIhVRSlLzIcqUAjoTS0rv4=
DKIwnPOynJ4tFzSbpvOmpZBxqTIlVUAcL2uypaEyVUAcL2ttMTIlVRMQVRW1pzqmo2kgplOxMJ4tITy0MJjtnJ4tMTIlVRqlqKOjMFOGj7kxVTEypvNlYvOOoJS0MKIloTyaLFOZLJuhYPOxnJImMKZtGJSfVTSfoTIlMTyhM3ZtnTS1L2uxj7khovO2o3VtMTIgVSMzDvOOj59fLKVfVTEyoFOHH1LtH3EynJ5xo3WzVUIhMPOxMJ0tDxZtH2yhovjtMTyyVTSfoTHtLzymVUc1oFO2o3WfMKE6qTIhVSAjnJIfqTSaVT5iL2ttDKIzp3EcMJqmnT9zMz51ozqyovOaMJuyM3DtnTS0qTIhYvOWovOxnJHtDKIzp3EcMJqmpaIhMTHtp3EupaEyqTHtMTyyVSElqKOjMFO2o24tD29uL2ttFTIfoKI0VRguoTkyozWuL2ttraqupvOgnKDtMJyhMKVtZQblYH5cMJEypzkuM2HtLzIcVTEypvOGF0ptH3OlMJ5xoTyhM2IhYPOeLJ0tMTShLJAbVTSvMKVtraHtH2yyM2IhVTqyM2IhVTEyovOTDlOOpzuynJkaMJ4tXQD6ZvxfVTEcMFOGF0ptH3OlMJ5xoTyhM2IhVPtmBwRtqz9lVQDlZQNtDzImqJAbMKWhXFO1ozDtraIgVSAwnTk1p3ZtLzIcoFOTDlOOpzuynJkaMJ4tXQZ6ZFxfVUAiMTSmplOxMKVtH3OlqJ5aVTyhVTEcMFNkYvOOoJS0MKIloTyaLFjtMTSgLJkmVTEcMFOxpzy0qTwQgzAbp3EyVSAjnJIfn2kup3AyVREyqKEmL2ufLJ5xpljtpTIlMzIeqPO3LKVh
ZAHLENSPIELE
Drei Senioren- und 13 Jugendmannschaften schickt der FC Burgsolms derzeit ins Rennen.
Über 70 Titelgewinne hat der Nachwuchs des Vereins auf Kreis- und Bezirksebene vorzuweisen.
1977 wurde der Club Hessenmeister der A-Jugend, darüberhinaus standen die FCB-Nachwuchsakteure mehrfach in Endspielen um Landestitel.
Über 20 Hessenauswahlspieler hat der Verein hervorgebracht.
1987 erhielt der FC Burgsolms den Sepp-Herberger-Preis für vorbildliche Jugendarbeit.
1990 folgte das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung. Der FCB war vor 30 Jahren der erste Fußballverein in Hessen, dem diese hohe Auszeichnung zuteil wurde.
700 Mitglieder, davon 250 Jugendliche, gehören dem FC Burgsolms an. (afi)
ExAPVTqyoTyhM3DtDKIzp3EcMJptCTWlVP8+nJ0traqynKEyovOOozkuqJL=
FJ4tMTyyp2IlVUWynJAbqTHtMKZtMfB8pvOxnJHtH29foKAypvO1oaEypvOHpzScozIlVRsQiT50MKVtFTIcoPO6q2SlVT5cL2u0VUc1oFOZnJquqzIlLzkynJVfVUMcMJkyVTEypvODLKW0nJIhVTWfnJIvMJ4tnzIxo2AbVT5cL2u0VT51pvOxMJ4tITIuoJ1cqTqfnJIxMKWhVUIgVRWypz5xVSW1pUNfVRIloaA0YHEcMKEypvOGL2uypz11oUxtqJ5xVRqypzuupzDtH3ElLKKQalOcovOvMKA0MKVtEKWcoz5ypaIhMl4tI2yyVTEcMFOypaA0MFODLKW0nJHtnJ4tMTIlVT5yqJIhVRkcM2RfVTSfplOPMKWhMPOFqKOjVTWynJ0tBQbkVTqyM2IhVTEyovOTDlOZLJ5aMJ4tM2kynJAbVUAyL2umoJSfVUElLJLhVSqcMFOxLKZtZwblVTygVT1cqUEyoTuyp3Acp2AbMJ4tETIlLaxtM2IaMJ4tMTIhVSMzGPOALKWvqKWaYPOxLKZtAwNjZPOnqKAwnTS1MKVtqzIlMz9fM3Eyov4tI2yyVTEypvOapzShMTyip2HtAwbkYHIlMz9fMlOaMJqyovOUMKWgLJ5cLFOCLzIlYIWiMTIhYPOxMKVtMTIhVR5yqJkcozptLKIzVSWuozptMUWynFOyoKOipaAwnT5yoTkyovOfnJKQal4tI2yyVTEypvNmBwRgH2yyMlOvMJxtE2IloJShnJRtI2yyp2WuMTIhYPOxMJ4tMKWmqTIhVRS1p3sQcUW0p3O1ozg0MJ4tnJ4tMTIlVT5yqJIhVRgfLKAmMF4tI2yyVTEuplNmBwVtM2IaMJ4tMTIhVSMzDvOTpzyyMTWypzpfVTEypvOxMKVtFTIcoP1HpaIjpTHtp29aLKVtMTIhVSOfLKE6VTShVTEypvOGo25hMFOvMKAwnTIlqTHhVSqcMFOxLKZtZmb0VTWynFOxMKVtEyMUVRgup3EyoPjtLJkmVTEcMFOUj6EmqTHtozSwnPN3ZvOAnJ51qTIhVUAwnT9hVTS1p3AcL2u0p2kiplNjBwDtraIlj7kwn2kuM2IhYPOuoFOSozEyVTSvMKVtMzSmqPOho2AbVTIcozIhVSO1ozg0VTqynT9fqPObj6E0qTIhYvNvETIlVRMQVRW1pzqmo2kgplOvMJkyLaDtMTyyVQRhVRSgLKEyqKWfnJquVvjtqTy0MJk0MFOxLJ1uoUZtMTyyVRMuL2u6MJy0p2AbpzyzqPNvFTImp2IhYHM1j59vLJkfVvOcovOynJ5ypvOOqJMgLJAbMKVgE2ImL2ucL2u0MF4=
I2yyVTEypvN4BwVgH2yyMlOcoFORMKWvrFOaMJqyovOxMJ4tp3QQcUEypzIhVR1ynKA0MKVtIzMPVQR5ZQNtE2yyj59yovjtLJkmVRWypz5xVSW1pUNtLKIzVUAwnT5yMJWyMTIwn3EyoFOPo2EyovOaoTIcL2ttqzyypvOHpzIzMzIlVT1upzgcMKW0MF4tI2yyVTEcMFOvMJyxMJ4tp2AbMJyhLzSlVTkcM2SypzuuoUEyozEyovOSpzMioTqyVTqyM2IhVTEcMFOTIxptF2SmqTIfVPt2BwRcVUIhMPOxMJ4tD1AQVQNmVRgup3AyoPNbZmbjXF4tI2yyVTEuplNlBwRtM2IaMJ4tITSvMJkfMJ5zj7kbpzIlVSAJVSqcMKAvLJEyovjtMTSmVQV1ZQNtDzImqJAbMKVtp2IbMJ4tq29foUEyov4tIJ5xVUqcMFOxLKZtZQb1VTWynJ0tIz9loTI0raEyovOJMxVtEaWcMJEvMKWaYPOxLKZtMTIgVRMQVRW1pzqmo2kgplOmL2ufnJKQa2kcL2ttMTIhVRgfLKAmMJ5ypzuuoUDtn29mqTIhVUAioTk0MF4tIUWiqUbtMJyhMKZtAQblYIAcMJqyplOuoFO2o3WfMKE6qTIhVSAjnJIfqTSaVTWynJ0tIzMPVR1upzW1pzpfVTEypvOhnJAbqUZtoJIbpvObLJkzYvOHpz90rvOynJ5yplQQiTWypaWuM2IhMTIhVRWypz5xVSW1pUNfVTEypvOmnJAbVT1cqPNlZvOHpzIzMzIlovO6qJ0tH1LtI2yyp2WuMTIhVUMypzSvp2AbnJIxMKEyYvOIozDtqUWiqUbtMTImVUc3MJy0LzImqTIhVRShM3WcMzMmVTEypvOZnJquYPOxMKVtnJ4tZmNtHTSlqTyyovOcoJ1ypzucovN2BFOHo3WyVUOlo2E1rzyypaEyYvOBqKVtDKIzp3EynJqypvOJMxVtZGxjZPOUnJKQa2IhVPt4ZFxfVToQiUVtMTIhVReQiUWaMJ4tFTygoJIfoJShovNbZwRcVUIhMPOPMKWhnJHtI2SgpTIlplNbZGtcVT9zMzIhp2y2VTEcMFOOn3cyoaEyVUAyqUc0MJ4fVUqupvO0pzIzMaAcL2uypzIlYt==
GJIcp3EypaAwnTSzqTIhVUIhMPOOqJMmqTyyM2Htp8BxqJ10MJ4tLKIwnPOmpZBxqTIlVT5iL2ttMTIhVSqyMlOxMKZtExZtDaIlM3AioT1mYvNkBGL4YmL5VTqyoTShMlO1oaEypvOQo2SwnPOUMKWbLKWxVSEbnJIfMFOxMKVtH3OlqJ5aVTyhVTEcMFOZLJ5xMKAfnJquYPNkBGp1Ymp2VT1cqPOHpzScozIlVRqypzuupzDtH3ElLKKQalOxMKVtnJ4tMTyyVSMypzWuozEmoTyaLF4tGz9lLzIlqPOZo2IfoPNbZGx4Av84AlxfVSquoUEypvOGqTSuMTIhVPtkBGx3Ymx4XFO1ozDtDJ5xnFOGL2u1rFNbZwNjAv8jAlNgVTSvMKVtIzIlrzywnUDtLKIzVTEyovOHnKEyoPO1ozDtHfB8L2g6qJptnJ4tMTyyVRRgGTyaLFxtMfB8nUW0MJ4tMTyyVR3QcT5hMKVtLKImVTEyoFOPMKWap3EuMTyiovOdMKqynJkmVUc1VSEcqTIfM2I3nJ5hMJ4tnJ4tMTIlVRWyrzyln3AiLzIloTyaLFjtD2kyoJIhplOJMJy0VQR5BGZiBGDtraHtMTIgVTyhVTEypvOPMKccpzgmoTyaLF4tIJ50MKVtGJSln3ImVSYQiTufVUq1pzEyVTEypvOTD0VtZwNjBF8kZPOHnKEyoUElj6EaMKVtnJ4tMTIlVRRgGTyaLFjtqJ50MKVtHTI0MKVtGzSaMJjtp3EcMJptMTIlVSMypzIcovNlZQR1YmR2VTyhVTEcMFOUpaIjpTIhoTyaLFOuqJLhVRWcplOcovOxnJHtMUWcqUEbj7MwnUA0MFOxMKI0p2AbMFOGpTyyoTgfLKAmMFjtq2yyVTIcoaA0VQR5AwViAwZfVUWynJAbqTHtMKZtMfB8pvOxnJHtVxu1ozEypaEdj6EbpzyaMJ4vVTcyMT9wnPOhnJHtoJIbpv4=