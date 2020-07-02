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Donnerstag, 02.07.2020 - 15:20
4 min

100 Jahre FC Burgsolms: Geburtstagskind sorgt in den 1960ern für Aufsehen

Höhen und Tiefen, Erfolgen und Misserfolgen, Auf- und Abstiege. Der FC Burgsolms hat in 100 Jahren vieles erlebt. Eine Rückschau auf bewegende Momente und Spieler der Extraklasse.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Harter Fight im vollen Stadion: Eine Szene aus der Saison 61/62 in der 1. Amateurliga vor 6000 Zuschauern gegen den VfL Marburg (2:2) mit den Burgsolmsern Bernd Rupp (r.) und Ernst-Dieter Schermuly (am Boden). Foto: Alexander Fischer

Harter Fight im vollen Stadion: Eine Szene aus der Saison 61/62 in der 1. Amateurliga vor 6000 Zuschauern gegen den VfL Marburg (2:2) mit den Burgsolmsern Bernd Rupp (r.) und Ernst-Dieter Schermuly (am Boden). Foto: Alexander Fischer

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Fotos
Harter Fight im vollen Stadion: Eine Szene aus der Saison 61/62 in der 1. Amateurliga vor 6000 Zuschauern gegen den VfL Marburg (2:2) mit den Burgsolmsern Bernd Rupp (r.) und Ernst-Dieter Schermuly (am Boden). Foto: Alexander Fischer

Harter Fight im vollen Stadion: Eine Szene aus der Saison 61/62 in der 1. Amateurliga vor 6000 Zuschauern gegen den VfL Marburg (2:2) mit den Burgsolmsern Bernd Rupp (r.) und Ernst-Dieter Schermuly (am Boden). Foto: Alexander Fischer

Den Größten, den sie je beim FC Burgsolms hatten: Ex-Nationalspieler Bernd Rupp (l.), zusammen mit Matthias Hagner, dem Sohn des Ehrenvorsitzenden Dieter Hagner, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Foto: Dieter Hagner

Den Größten, den sie je beim FC Burgsolms hatten: Ex-Nationalspieler Bernd Rupp (l.), zusammen mit Matthias Hagner, dem Sohn des Ehrenvorsitzenden Dieter Hagner, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Foto: Dieter Hagner

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ZAHLENSPIELE

Drei Senioren- und 13 Jugendmannschaften schickt der FC Burgsolms derzeit ins Rennen.

Über 70 Titelgewinne hat der Nachwuchs des Vereins auf Kreis- und Bezirksebene vorzuweisen.

1977 wurde der Club Hessenmeister der A-Jugend, darüberhinaus standen die FCB-Nachwuchsakteure mehrfach in Endspielen um Landestitel.

Über 20 Hessenauswahlspieler hat der Verein hervorgebracht.

1987 erhielt der FC Burgsolms den Sepp-Herberger-Preis für vorbildliche Jugendarbeit.

1990 folgte das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung. Der FCB war vor 30 Jahren der erste Fußballverein in Hessen, dem diese hohe Auszeichnung zuteil wurde.

700 Mitglieder, davon 250 Jugendliche, gehören dem FC Burgsolms an. (afi)

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