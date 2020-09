13 Neuzugänge bei Fußballerinnen aus dem Wetzlarer Osten

Jetzt teilen:

Wetzlar (jhar). Einen gewaltigen Umbruch erlebten die Kreisoberliga-Fußballerinnen in Münchholzhausen und Dutenhofen in den vergangenen Monaten. Gleich elf Spielerinnen von Gruppenligist SV Hermannstein, darunter unter anderem Abwehrchefin Janin Gradl, Mittelfeld-Ass Annike Boeder und die Top-Torjägerin Franzi Feddersen, wechselten in der Winterpause zum SC . Mit Julia Keil (Zweitspielrecht FC Bitburg) und Xenia Keller (Jugend) stießen zwei weitere neue Spielerinnen hinzu, Abgänge gab es keine.

Neu an Bord ist auch Trainer Steffen Sellmann, der in der vorherigen Runde ebenfalls noch beim SV Hermannstein an der Linie stand. Unterstützt wird der Berufsschullehrer der Siemens-Schule von Mario Kuca, der sich hauptsächlich um die zweite Mannschaft kümmern wird, Nouri Soudani, der das Torwarttraining leitet und Michaela Licari, die nach einer Knie-OP noch nicht wieder als Spielerin zur Verfügung steht.

Nachdem der Sport-Club in der Vorsaison bis zum Corona-Abbruch mit drei Unentschieden und sechs Niederlagen auf dem zehnten Tabellenplatz gestanden hatte, kann die Zielsetzung nur oberes Drittel, mit Tendenz Richtung Aufstieg, lauten.

Um allen Spielerinnen Einsatzzeiten zu ermöglichen, stellt der Verein aus dem Wetzlarer Osten erstmals eine zweite Mannschaft, die in der B-Liga Gießen/Marburg an den Start gehen wird.

Das Aufgebot

Tor: Jaqueline Glaum, Bettina Preis; Abwehr: Ann-Kathrin Krausch, Antonia Buck, Christiane Fenner, Ezgi Derdiyok, Janine Gradl, Johanna Henrich, Lisa Teuscher, Michaela Licari, Nathalie Häring, Svenja Schramm, Yaren Derdiyok, Sina Hofmann; Mittelfeld und Angriff: Aleen Gössing, Annike Boeder, Franziska Feddersen, Ilona Kanzler, Jill Poeppler, Julia Keil, Kirsten Bepler, Laura Messerschmidt, Lea Christin Hormel, Michelle Feiling, Miriam-Corinna Fischer, Pascale Kugler, Vanessa Trunk, Xenia Geise, Xenia Keller, Miriam Schmidt, Shakira Fenner. Trainer und Betreuer: Steffen Sellmann, Mario Kuca, Nouri Soudani, Michaela Licari.