21 Fußballjahre für den SC Münchholzhausen/Dutenhofen

Jan Hartmann lebt in Münchholzhausen1983 trat der heute 44-Jährige dem FC Münchholzhausen bei und blieb dem Club - auch als dieser mit dem Nachbardorf zum SC Münchholzhausen/Dutenhofen verschmolz, bis heute treu. 2000 übernahm er als Spielertrainer die erste Mannschaft und rettete sie vor dem Abstieg in die B-Klasse. Es folgte der Aufstieg in die Kreisoberliga, noch heute spielt der Club noch in dieser Klasse und wird daher auch gerne mal als "Liga-Dino" bezeichnet. Immer an der Seitenlinie: Jan Hartmann. Beruflich arbeitet er als Selbstständiger im Bereich Textilveredelung und Werbetechnik, dazu schreibt "jhar", so sein Kürzel, für diese Zeitung über den Jugend- und Frauenfußball. Er ist großer Fan von Eintracht FrankfurtAußerdem spielt Jan Hartmann gerne Darts (tis)