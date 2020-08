Emre Geyik wohnt in Blasbach. Mit 17 wechselte er von seinem Jugendverein, dem SV Hermannstein, zum TSV Blasbach, mit 18 kam der Fan des FC Bayern München zu seinem ersten Einsatz. Der 25-Jährige agiert in der Wetzlarer Vorstadt hinter den Spitzen. In seiner Freizeit geht Emre Geyik gerne ins Fitnessstudio oder trifft sich mit Freunden. (tis)