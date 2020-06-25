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Donnerstag, 25.06.2020 - 16:00
4 min

A-Liga-Meister Türk Ata/Türkgücü Wetzlar bereichert die Fußball-Kreisoberliga

"Wenn wir den Aufstieg nicht geschafft hätten, wäre das echt peinlich gewesen", sagt Taner Keles, Sportlicher Leiter von Türk Ata/Türkgücü Wetzlar, wenn er auf die vergangene Spielzeit der Fußball-A-Liga Wetzlar zurückdenkt.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Jubel bei den Spielern von Türk Ata/Türkgücü Wetzlar, die künftig in der Kreisoberliga West kicken. Foto: Türk Ata/Türkgücü Wetzlar

Jubel bei den Spielern von Türk Ata/Türkgücü Wetzlar, die künftig in der Kreisoberliga West kicken. Foto: Türk Ata/Türkgücü Wetzlar

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ZAHLENSPIELE

76 selbst erzielte Treffer bedeuteten für Türk Ata nicht nur den mit Abstand besten Wert der Liga, sondern auch vier Tore pro Partie.

Mit 23 Gegentreffern stellten die Türken hinter dem FC Burgsolms II (21) die zweitbeste Deckung der A-Liga.

Nur einer Niederlage (4:6 beim TSV Blasbach) und einem Remis (1:1 gegen den FC Burgsolms II) standen am Ende 17 Siege gegenüber.

Die meisten Partien, nämlich 18 von 19, absolvierte der scheidende Spielertrainer Sergen Rüzgar.

Mit 22 Treffern in nur 14 Partien glänzte Serdar Türk, gefolgt von Muhammed Toklu (12) und Ürkan Özen (11), der zum SV Annerod wechselt. (afi)

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Fußball Wetzlar Sport Fupa Fupa_mittelhessen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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