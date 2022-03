A-Liga Wetzlar: Tim Kosak schwört der SpVgg. Lemp die Treue

Tim Kosak lebt in EhringshausenBeim VfB Aßlar fing er in der Jugend mit dem Fußball an. Mit 13 hörte er bei der JSG Hohenahr mit dem Kicken auf. "Warum weiß ich selbst nicht mehr. Jetzt habe ich erkannt, dass Fußball doch das Schönste ist", erklärt er. 2014 schloss er sich schließlich der SpVgg. Lemp an und spielt noch heute dort. Bei dem Team aus Ehringshausen kam er bis auf Torhüter schon nahezu auf jeder Position zum Einsatz. In diesem Jahr möchte der BWL-Student sein Studium beenden. In seiner Freizeit geht der 24-Jährige gerne eine Runde laufen oder trifft sich mit seinen Freunden. (tis)