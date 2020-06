Albrecht-Brüder kommen vom VfB Aßlar zum RSV Büblingshausen

Bald in einer Mannschaft: Marcel Albrecht (vorne) und Alexander Steinmetz vom RSV Büblingshausen. Foto: Tobias Ripl

Wetzlar (tis). Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen vermeldet zwei Neuzugänge: Die Brüder Maurice und Marcel Albrecht wechseln beide vom VfB Aßlar an die Bezirkssportanlage nach Wetzlar. Maurice Albrecht, der für die Offensive eingeplant ist, kam in der vergangenen Saison auf 14 Einsätze und erzielte dabei drei Treffer. Sein gleichaltriger Bruder Marcel (21) spielt auf den Außenverteidigerpositionen und war in den vergangenen Jahren an der Dill Stammspieler. "Beide sind jung, schnell und entwicklungsfähig. Sie wollen den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen. Dafür wünschen wir ihnen viel Spaß und Erfolg beim RSV", betont Andreas Schulz. Der Sportliche Leiter, der in der nun abgebrochenen Saison noch als Trainer fungierte und ab Sommer von Marcel Cholibois abgelöst wird, geht davon aus, dass die Wetzlarer in der nächsten Runde in der Gruppenliga an den Start gehen werden. Der RSV Büblingshausen hatte die Spielzeit auf dem zweiten Rang abgeschlossen.

Auch bei seiner Jugendarbeit hat der Club für Planungssicherheit gesorgt. Sascha Wunram bleibt eine weitere Saison Trainer der C-Junioren. Unterstützung bekommt er zukünftig von Jugendleiter Erik Caspari, der von den D-Junioren aufrückt. Für seine zweite Mannschaft in dieser Altersklasse hat der RSV Vito Lafata, Jannis Marquardt und Lennart Faber verpflichtet.