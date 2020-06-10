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Mittwoch, 10.06.2020 - 06:59
2 min

Alter Sportplatz des TuS Bonbaden heute Basis einer Mehrzweckhalle

Dort, wo heute die Burschenschaft tagt, die Kleintierzüchter ausstellen oder die Tischtennisspieler des TV Braunfels aktiv sind, lehrte einst die "Gelbe Gefahr" aus dem Solmsbachtal ihren Gegnern das Fürchten - der TuS Bonbaden.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Kein Sportplatz mehr, aber weiter ein Platz zum Sporteln: die Mehrzweckhalle des TuS Bonbaden. Foto: Gerhard Gerbig

Kein Sportplatz mehr, aber weiter ein Platz zum Sporteln: die Mehrzweckhalle des TuS Bonbaden. Foto: Gerhard Gerbig

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Fotos
Kein Sportplatz mehr, aber weiter ein Platz zum Sporteln: die Mehrzweckhalle des TuS Bonbaden. Foto: Gerhard Gerbig

Kein Sportplatz mehr, aber weiter ein Platz zum Sporteln: die Mehrzweckhalle des TuS Bonbaden. Foto: Gerhard Gerbig

Im August 1962 präsentiert sich die Mannschaft des TuS Bonbaden in folgender Aufstellung: stehend v.l.: Dieter Eidenmüller, Klaus Waßmuth, Walter Redling, Ortwin Hähn, Günter Bähr, Peter Pohl, Hans Köhler und Wolfgang Deusing, kniend v.l.: Helmut Exner, Gerhard Gerbig und Heinz Rühl. Archivfoto: WNZ

Im August 1962 präsentiert sich die Mannschaft des TuS Bonbaden in folgender Aufstellung: stehend v.l.: Dieter Eidenmüller, Klaus Waßmuth, Walter Redling, Ortwin Hähn, Günter Bähr, Peter Pohl, Hans Köhler und Wolfgang Deusing, kniend v.l.: Helmut Exner, Gerhard Gerbig und Heinz Rühl. Archivfoto: WNZ

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