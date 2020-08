Antar wird spielender Co-Trainer bei der SG Oberbiel

Weiter auf dem Platz aktiv, künftig aber auch an der Seitenlinie: Yassir Antar wird neuer Co-Trainer der SG Oberbiel. Foto: SG Oberbiel

Wetzlar (fbs). Fußball-Kreisoberligist SG Oberbiel hat im Vorlauf zur Vorbereitung einen Wechsel auf der Assistenztrainer-Position vernommen. Künftig wird Yassir Antar an der Seite von Cheftrainer Florim Gash agieren. Antar wird darüber hinaus weiter seiner Rolle als Spieler und Kapitän der Spielgemeinschaft nachgehen. Erst kürzlich schloss der 44-Jährige seine C-Trainer Lizenz erfolgreich ab und will nun seine ersten Erfahrungen in der Trainerposition bei seinem langjährigen Verein sammeln. "Mir war es wichtig, dass Yassir seine ersten Trainer-Schritte bei uns geht", erklärt Coach Gash. Als Gashs rechte Hand fungierte in den letzten drei Jahren Marius Schenker, der in diesem Sommer aus beruflichen Gründen von seiner Position zurücktrat. Die Vorbereitung zur Saison 2020/2021 konnte das neue Trainer-Duo schon gemeinsam angehen. Am 6. September startet die neue Runde für die SGO mit der Partie gegen Aufsteiger Türk-ATA/Türk Gücü Wetzlar.