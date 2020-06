Ära von Fußball-Trainer Andreas Schulz endet beim RSV Büblingshausen nach zehn Jahren

In seinem Element: Andreas Schulz, der sein Amt als Trainer beim RSV Büblingshausen niederlegt. Foto: Martin Weis

Wetzlar. Der Treffpunkt für das gemeinsame Gespräch überrascht nicht wirklich. Es ist das Sportheim der Fußballer des RSV Büblingshausen. Hier kennt sich Andreas Schulz aus. Hier fühlt er sich zu Hause. Für keinen anderen Club hat er - trotz durchaus lukrativer Anfragen anderer Vereine - je gearbeitet. Weder als Spieler noch als Trainer. "Ich habe immer das gemacht, was für den den RSV sinnvoll war", erklärt der Blondschopf pragmatisch.

Sinnvoll, das waren vor allem seine vergangenen zehn Jahre in Wetzlar. Im Sommer 2010 trat er den Job bei der "Ersten" des RSV an, davor hatte er die zweite Mannschaft und diverse Jugendteams betreut. Als Andreas Schulz anfing, waren noch Eintracht Wetzlar oder der TuS Naunheim die Vorzeigeclubs in der Domstadt. Das hat sich geändert. Längst sind die Kicker aus Büblinghausen die Nummer eins im Revier. Auch dank Andreas Schulz. "Das hätte ich bei meinem Start natürlich nie gedacht. Aber es hat sich ausgezahlt, dass wir immer an unsere Philosophie festgehalten und keinen Blödsinn gemacht haben. Das bestätigt uns in unserer Arbeit."

An der Andreas Schulz seinen Anteil hat. Dennoch legt der 46-Jährige sein Amt als Übungsleiter beim (Noch)-Kreisoberligisten nieder. "Die Spieler brauchen einen neuen Impuls", glaubt er. Immerhin gäbe es Jungs, die bisher nur unter ihm trainiert hätten. Außerdem seien die vergangenen Jahre sehr kräfteraubend gewesen. Seinen Vater Dieter, Vorsitzender des Vereins, informierte er als Erstes über seinen Entschluss. "Er hat es verstanden", betont der Coach. Auch die Mannschaft akzeptierte seine Entscheidung, "auch wenn es einige schade fanden", sagt der Gymnasiallehrer und fügt an: "Ich bin aber nicht unersetzbar."

Mit dem RSV Büblingshausen hat er Höhen, aber auch Tiefen erlebt. Unvergessen bleibt der Aufstieg mit den Wetzlarern 2017 in die Gruppenliga. Die harte Arbeit hatte sich gelohnt. Das "Darmstadt 98 der Gruppenliga" titelte damals diese Zeitung in Anlehnung an die "Lilien", die ebenfalls aus wenig finanziellen Möglichkeiten das Maximale herausgeholt hatten und in die Bundesliga aufgestiegen waren. Doch ähnlich wie bei den Südhessen ging es auch für den RSV in der neuen Liga nicht lange gut. Es folgte der direkte Wiederabstieg - nach einem wahren Drama. Denn nur weil Büblingshausen wegen Schiedsrichterbeleidung Zähler abgezogen bekam, entschied das schlechtere Torverhältnis gegen die Schulz-Schützlinge. Das punktgleiche Eintracht Wetzlar durfte jubeln, beim RSV waren sie trotz einen 7:2-Sieges am letzten Spieltag gegen die TSG Wieseck am Boden. Der fünftletzte (!) Tabellenplatz reichte nicht, um in der Gruppenliga zu bleiben. "Das nagt bis heute an mir", betont Schulz und fügt an: "Sportlich hatten wir uns nichts vorzuwerfen. Vielleicht hätten wir damals Einspruch gegen diesen Punktabzug einlegen müssen."

ZUR PERSON Andreas Schulz wohnt in Wetzlar. Er ist verheiratet und hat zwei KinderDer Blondschopf ist ein Urgestein des RSV Büblingshausen, sein Vater Dieter ist Vorsitzender des Clubs. "Ich bin seit dem Tag meiner Geburt beim Verein", erklärt der heute 46-Jährige. In der Tat: Sowohl als Spieler als auch als Trainer hat der Gymnasiallehrer mit den Fächern Sport, Latein und Deutsch für keinen anderen Club gespielt. Als C-Jugendlicher, Schulz wurde im Sturm oder im rechten Mittelfeld eingesetzt, gab es mal einen Anruf eines anderen Vereins, "aber mein Vater war am Telefon, da ist das Gespräch nicht zu mir durchgekommen", sagt er mit einem Lachen. Auch als Trainer bekam "Effe", wie ihn seine Freunde nennen, immer wieder Anfragen von Vereinen. "Ich musste auch ein paar mal überlegen. Es kam aber nie zustande, beim Vorstand habe ich dann immer eine Gehaltserhöhung gefordert", sagt er mit einem Grinsen. Andreas Schulz hat die Elite-Jugendtrainer-Lizenz des Deutschen Fußball-Bundes und coacht die D-Junioren des Vereins. (tis)

Alles Schnee von Vorgestern. "Effe", wie Freunde ihn nennen, schaut lieber voller Vorfreude in die Zukunft. Und die heißt ab diesem Sommer beim RSV Büblingshausen Marcel Cholibois. Schulz war es, der den zukünftigen Trainer selbst kontaktiert hatte. Plötzlich ging alles ganz schnell. "Wir haben uns an der Bezirkssportanlage getroffen, ein paar Tage später schrieb er mir, dass er es gerne machen würde", erinnert sich der 46-Jährige zurück. In seinen Nachfolger hat er großes Vertrauen: "Marcel ist sehr erfahren und hat sich als Coach etabliert. Er braucht keine Angst haben, dass ich ihn kontrolliere. Er sieht sicherlich Spieler noch einmal anders als ich. Ich bin gespannt, was er aus dem Team macht."

Der neue Trainer darf sich aber weiterhin auf den alten verlassen. Denn als Sportlicher Leiter bleibt Andreas Schulz dem Verein erhalten und arbeitet ab sofort hinter den Kulissen. Ein Posten, der nach der kurzen Ära von Willi Hoffarth bei den Wetzlarern vakant war. Auch in seiner neuen Rolle hat das Urgestein des RSV alle Hände voll zu tun. Gespräche mit potenziellen Neuzugängen und Leistungsträgern des aktuellen Teams standen in den vergangenen Wochen an. Mit Erfolg: Trotz Corona und der Tatsache, dass die Ligazugehörigkeit noch nicht endgültig geklärt ist, haben die Domstädter bereits acht neue Spieler (Schulz: "Wir haben keinen großen Etat. Wir müssen mit der menschlichen Seite des Vereins begeistern") bekommen. Außerdem bleibt die Mannschaft mit wenigen Ausnahmen zusammen. Doch Schulz will mehr. Er sieht das große Ganze. Eine noch engere Verzahnung zwischen Senioren und Jugend ist das Ziel. Ohnehin legt der Blondschopf großen Wert auf die Nachwuchsarbeit. Er selbst trainiert die D-Junioren, die in der Gruppenliga zu Hause sind. Reichlich Potenzial sieht er auch bei den älteren Jahrgängen. "Da sind durchaus mal Spieler für die erste Mannschaft dabei", sagt er stolz und fügt an: "Wir sind vielleicht so gut aufgestellt wie noch nie".

Kein Zweifel: Die Talente haben eine Perspektive beim RSV Büblingshausen. Die dritte und die zweite Mannschaft sind jeweils aufgestiegen und auch für die "Erste" sieht es nun nach einem Happy End aus. Denn in der nun abgebrochenen Saison sind die Wetzlarer "nur" Zweiter hinter Meister SG Eschenburg (Schulz: "Ich habe den Verantwortlichen per WhatsApp gratuliert. Wir haben das Hinspiel verloren, sie sind vier Punkte vor uns. Dann sind sie auch irgendwie verdient aufgestiegen") geworden. Doch da die Aufstiegsrunde entfällt, kommt die Quotientenregelung zum Tragen. Und die sieht den RSV im Vergleich mit den Kreisoberliga-Vertretern aus dem Norden und dem Süden vorne. "Ich gehe zu 95 Prozent davon aus, dass wir aufgestiegen sind", erklärt Andreas Schulz und fügt an: "Wir haben das auch verdient. Wir haben eine sehr gute Runde gespielt und uns vor allem auch in der Defensive noch einmal weiterentwickelt."

Endgültige Klarheit wird der Verbandstag am 20. Juni bringen. Diesen werden sie an der Bezirkssportanlage aufmerksam verfolgen. Mehr noch: Unter strengen Hygienevorschriften ist ein Public Viewing geplant, um nach (vermutlich) positiven Nachrichten den Aufstieg feiern zu können. Natürlich mit dem scheidenden Trainer Andreas Schulz. Und natürlich im Sportheim des RSV Büblingshausen. Denn hier kennt sich der ehemalige Trainer aus. Hier ist er zu Hause.