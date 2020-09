Aßmann glaubt an einen RSV-Sieg

Der FC Burgsolms möchte dem Auftaktsieg in Braunfels den nächsten Dreier folgen lassen. Gegner ist am Mittwoch (19 Uhr) in Burgsolms die FSG Wettenberg"Wettenberg hat eine gewachsene Truppe mit vielen jungen Spielern und einem guten TrainerDas waren bisher immer interessante Spiele über 90 Minuten. Das erwarte ich auch für Mittwoch", erinnert sich FCB-Trainer Peter NagelMit der Auftaktpartie war Nagel sehr zufrieden: "Ich möchte an die gute erste Halbzeit anknüpfen und noch etwas zielstrebiger Richtung Box spielenWir spielen auf unserem Kunstrasen. Ich hoffe, dass wir dort unsere Technik ausspielen können." Personell gibt es keine Veränderungen beim in seiner Mannschaft. Auf die Verletzten Rick Schmidt und Niklas Bassl wird der TÜbungsleiter noch nicht wieder zurückgreifen können: "Da werde ich nichts riskieren. Die beiden brauche ich später noch. Das können wir kompensieren." (idi)