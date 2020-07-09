Donnerstag, 09.07.2020 - 06:30
3 min
Auf dem alten Hartplatz des SC Waldgirmes galt es manche Prüfung zu bestehen
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
CTV+GTSbozS1YIquoTEanKWgMKZhVQjiLw5Ko2kzM2ShMlOGo2k6VUqupvOynJ4tpzywnUEcMlOUqKEypvRtJaqynJ1uoPOmpTyyoUEyVTEypvOaMJYQiUW0nJqyVRMlLJ5eMaIlqTIlVTyhVTEypvOTqpBsLzSfoP1BLKEco25uoT1uoz5mL2uuMaD6VRygVR9eqT9vMKVtZGx2ZvOvMJygVQV6ZvOcovOGqUI0qTqupaDtM2IaMJ4tEaWuozglMJywnPO1ozDtnJ0tDKOlnJjtZGx2APOcovOZqJE3nJqmnTSzMJ4tLzIcoFNmBwDtM2IaMJ4tMTyyVSEmL2uyL2uip2kiq2SeMJxhVRoQiUVtMTyyVRIcoaElLJAbqPO3LKVtMTIlVUqyM2IhVUAynJ5ypvObMKWuqKAlLJqyozEyovOPLJkfMzIlqTyan2IcqPNvDaWup2yfnJShMKVvVTqypaIzMJ5yVSEyL2uhnJgypvO6q2ymL2uyovNkBGH4VUIhMPNkBGL4VTyhVTEypvOCLzIloTyaLFO1ozDtnJ4tMTIlVRW1ozEyp2kcM2RtLJg0nKLhVREyovOGIvORLKWgp3EuMUDtBGttLzI0pzI1qTHtH29frvOxLJ5uL2ttnJ4tMTIlVQRhVRSgLKEyqKWfnJquVTSfplOGpTyyoTIlqUWunJ5ypv4tGJy0VTEypvOGpSMaMl4tDzSxVRuioJW1pzptnT9fqTHtMKVtMUIlL2ttMJyhMJ4tZGbjYIAcMJptM2IaMJ4tMTIhVQRhVRMQVRgunKAypaAfLKI0MKWhVRyWVTEcMFOxMKI0p2AbMFOOoJS0MKIloJIcp3EypaAwnTSzqPOcovOxLKZtFTIcoTWuMPOuoFOGj7kxo3A0pzShMPOxMKZtITS1oaImYvOPMKMipvOyplOdMJEiL2ttp28tq2IcqPO3LKVfVT11p3A0MFOKo2kzM2ShMlOGo2k6VTS1L2ttLzIcoFOGDlOKLJkxM2yloJImVTShqUWyqTIhYvOKo3MiovOYoTS1plOXqJ5aVPt3BFxtqJ5xVRsQiT50MKVtDzyfoPNbBQVcYPO6q2IcVSAQIl1VMKWiMJ4tMTyyp2IlVScynKDfVT5iL2ttp2AbMJkgnKAwnPO6qFOvMKWcL2u0MJ4tq2ymp2IhYt==
ETIhovOuqJLtMTIgVRuupaEjoTS0rvOuoFOGL2wQgzMzMJ50LJjfVTEipaDfVUqiVUAcL2ttp2IcqPOlqJ5xVQDjVRcunUWyovOxnJHtITIhozympTmQcUE6MFOxMKZtISLtI2SfMTqcpz1yplOvMJMcozEyovjtM2yhMlOyplOvnKA3MJyfMJ4tnT9wnPObMKVhVPWSnJ4tH3OipaEbMJygVTuuqUEyovO3nKVtozywnUDvYPOvMKWcL2u0MKDtFaIhMl4tIJ5xVRWcoTjtMKWaj6EhraD6VPWIoJqyrz9aMJ4tq3IlMTHtp2ywnPOcoFOULKA0nTS1plOFLJSvMF4vVSMiovOxMJ0tLKImVTS1L2ttMTyyVRgcL2gypvOxMKVtH3OJM2phVRWuMPOVo21vqKWaVT1cqPOcnUWyovOGqT9foTIhp2AbqJuyovOeoTSjpTIlozDtMTyyVSWiMTuynJ1ypvOGqUWuj59yVTuiL2ufLKIzMJ4toKImp3EyovjtqJ0tMJyhMFODLKW0nJHtLKImqUWuM2IhVUc1VTiQgz5hMJ4hVRSfplOKo2kzM2ShMlOGo2k6VUAwnTkcMpBsoTywnPOxMJ4tHTkuqUbtMKWlMJywnUDtnTS0qTHfVUAioTjtMKVtMTyyVRwQcT5xMFQQiTWypvOxMJ0tF29jMvO6qKAuoJ1yozqyp2AboTSaMJ4tqJ5xVTqypaIzMJ4tnTSvMJ46VPWGolOyqUquplObLJWyVTywnPOdLFOho2AbVT5cMFOypzkyLaDhVt==
ETIlVQVjZGptnJ0tDJk0MKVtqz9hVQp3VRcunUWyovO2MKWmqT9lLzIhMFOGo2k6VUqupvOdMJEiL2ttozywnUDtMTIlVTIcoaccM2HtMJuyoJSfnJqyVR5uqTyiozSfp3OcMJkypvjtMTIlVTEyovOiMaDtn27QgzAbMJk0nJIzVT1uqUAwnTyaMJ4tHTkuqUbfVTEypvOxqKWwnPOxnJHtEzIfp2IhVTSgVSWuozEyVTWcp3qynJkyovOaMJMfqKEyqPO3qKWxMFjtLzImpTyyoTIhVT11p3A0MF4tDzIlozDtFZB2oUcyozWynJ4tXTuyqKEyVQp0XFO0pzS0VT1cqPOmMJyhMJ0tFTIcoJS0qzIlMJyhVSE1HlORMJulovOcovOKLJkxM2yloJImVTShYPOZMJ8tI2yfMTIhVPt4APxtqUW1MlOgnKDtDzS5MKVtGTI2MKWeqKAyovOynJ4tEaWyqJ5xp2AbLJM0p3AjnJIfVTEipaDtLKImVUIhMPOxMKVtnJ0tpT9fozymL2uyovOYLKE0o3qcqUbtM2Ivo3WyozHtHzywnTSlMPOVMKWloJShovjtMTIlVT51pvNmBFOXLJulMFOuoUDtq3IlMTHfVUqupvOgnKDtMTIgVRMGIvOTpzShn2M1paDtLzIcoFOGDlO6qFOULKA0YvOOovOxMJ4tVyAwnZB2ozIhVRkyolVtnTS0VTWyp29hMTIlplOYoTS1plOXqJ5aVT5iL2ttVzSfoTIlLzImqTHvVRIlnJ5hMKW1ozqyov4tVxIlVUqupvOynJ4tEaWuqJIhnTIfMP4tDJkmVUqcpvOhLJAbVTEypvNlBwHgGzyyMTIloTSaMFOaMJ1ynJ5mLJ0tnJ5mVRqup3EbLKImVSWuLJWyVTqyM2ShM2IhVUAcozDfVTuuqPOypvOhqKVtoz9wnPOgnKDtoJIcozIlVRMlLKHtM2I0LJ56qP4vVRS1MzmQgaA1ozptLJ0tHzShMTH6VRq1MUW1ovO1ozDtF2kuqKZtFaIhMlOmnJ5xVTS1L2ttnTI1qTHtoz9wnPO2MKWbMJylLKEyqPNhYv4=
ETIlVRuupaEjoTS0rvjtMTIlVUMioFOOoaA0o8BspUIhn3DtLzymVUc1pvOlMJAbqTIhVRIwn2MunT5yVTIcovOUMJoQcTkfMFO2o24tM3I0VTIcozIcozuuoTVtGJI0MKWhVTuuqUEyYPO3LKVtLzIcVRsQcUA0MJ4tq2yyVRuuqKAbMKWlMJ4tM2kynJAbMKWgLpBsMJ4tM2Izj7klL2u0MKDhVSqypvOhLJAbVSquoTEanKWgMKZtn2SgYPOxMKVtq3Imp3EyYPOxLKAmVTEypvOGDlNvLzIlM2SvVvOmqTI0plOynJ4tEzI1MKW3MKWeVTSvLaWuoz50MF4tVxqyM2IhVTEyovOGIvOKo2kzMJ5bLKImMJ4tnTSvMJ4tq2ylVUc1pvODLKImMFOgLJjtZQbkVUc1pfB8L2gaMJkyM2IhYvOAnKDtE2Izj6EfoTHtnTSvMJ4tq2ylVTEuoz4tLJWypvOho2AbVQRkBwRtM2I3o25hMJ4vYPOfLJAbqPOYoTS1plOXqJ5aVTuyqKEyVT5iL2tfVUqyoz4tMKVtLJ4tMTyyVSAwnTkuL2u0MJ4tLJ0tofB2pzEfnJAbMJ4tHzShMPOxMKVtE2IgMJyhMTHtMTIhn3Dh
DJWypvOuqJAbVTEcMFOSnJ5bMJygnKAwnTIhVTuuqUEyovOiMaDtoaIlVTEcMFOKLJufVUc3nKAwnTIhVSOyp3Dto2EypvOQnT9fMKWuYvOGL2uip3AyovOmnJHtMTSmVRkyMTIlVZB8LzIlVTEuplOmj7kxoTywnTHtIT9lYPOmolOfLJ5xMKEyVTImVTygVRqupaEyovO2o24tEKW3nJ4tH2AboJyxqPjtMTIlVT9zqPOxMKZtGZBxpz1yplQQiTWypzElj7kmp2yaVUqupvO1ozDtMTIhVRWuoTjtqzIlp2Abq2yhMTIhVTkcMpBsYvOJMKWzMJufqTIhVUAcMFOxMJ4tofB2pzEfnJAbMJ4tF2SmqTIhYPOmolO2MKWmL2u3LJ5xVTIlVTyhVTIcozIgVTShM3WyoacyozEyovOZLJAbYPOuqKZtMTIgVTIlVT51pvOmL2u3MKVtraHtLzIlM2IhVUqupv4tDJ4tMTIlVUqyp3EfnJAbMJ4tH2IcqTHtqzIloTyyMvOxnJHtH3ElLpBsMFjtMTSbnJ50MKVtp3EuozEyovOxnJHtJaImL2uuqJIlVTS1MvOynJ5yoFOTMJkmMJ4tnJ4tEfB8ozMypaWynJuyovjtq2SmVTEyovOYLKAmnJIlMKWhVTEcMFOOpzWynKDtozywnUDtoTIcL2u0VT1uL2u0MF4tIJ5xVUqyoz4tMTSmVSAjnJIfM2Ilj6E0VZB8LzIlVTEcMFO3MKA0oTywnTHtDKKQa2IhoTyhnJHtMzkiMljtLzIzLJ5xMJ4tp2ywnPOxo3W0VUA0LJAbMJkcM2HtDJgurzyyovjtMTyyVTIcozHtDzIlM3IhMlOypaAwnUqypaEyov4tVxSvMKVtq2IhovO3nKVtM2Izj7kbpaDtnTSvMJ4fVTEuoz4tp2AbpzyyovOxnJHtGTI1qTH6VRuuLJAbVTEyVRWuoTjtnJ4tMTIcVRSeLKccMJ4vYPObLKDtF2kuqKZtFaIhMlObMKI0MFOho2AbVUMcMJjtH3Ouj58fVUqyoz4tMKVtnJ4tEKWcoz5ypaIhM2IhVUAwnUqyoTq0Yt==
H2Abo24tLJkmVRgcozEypvO3LKWyovOypvO1ozDtE8B8oaEypvOPnJkfVUIhqTIlVTEyoFOnLKIhVTE1pzAbM2IeoTI0qTIlqPjtqJ0tMTyyVR5uL2ugnKE0LJqyVTWynJ0tIUWunJ5cozptraHtqzIlLaWcozqyov4tDKIwnPOuoUZtF2kuqKZtFaIhMlO6qKVtI2I0rzkupzIlVRIcoaElLJAbqPO3MJAbp2IfqTHto2EypvOUj7khqTIlVRWcoTjtp2ywnPOuqJMgLJAbqTHfVSWiqP1KMJaQalOTpzShn2M1paDtXTSfplOBLJAbMz9fM2IlVUMiovORpzSao3AfLKLtH3EypTSho3McLlxfVTEyovOJMxjtGJSlLaIlMljtMTIhVSMzDvOOj59fLKVto2EypvOxMJ4tH1LtFTIlLz9lovO6qFO0pzScozyypzIhYPObLJWyovOmnJAbVTEcMFOvMJyxMJ4tEaWyqJ5xMFOhnJHtLKImVTEyovOOqJqyovO2MKWfo3Wyov4tH2AboTyyj59fnJAbVTuuLzIhVUAcMFOuoFOGL2wQgzMzMJ50LJjtLzymVR1cqUEyVTEypvN3ZTIlVRcunUWyYPOuoUZtMTIlVT5yqJHtHTkuqUbtnJ4tMTIlVRkunT5uqJHtM2IvLKI0VUq1pzEyYPOGL2ufLJAbqTIhVTqyp2AboTSaMJ4fVTEcMFO6qKAuoJ1yoaAwnUqynpBsMJ4h