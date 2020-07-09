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Donnerstag, 09.07.2020 - 06:30
3 min

Auf dem alten Hartplatz des SC Waldgirmes galt es manche Prüfung zu bestehen

Vor dem Hartplatz am Schöffental in Waldgirmes hatten auch Profis wie Bernd Hölzenbein und Wolfgang Solz Respekt. Ohne Sportheim, war der Platz für sein Gefälle und die stacheligen Akazien gefürchtet.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Eine Szene aus den 50er Jahren: Auf dem Hartplatz am Schöffental in Waldgirmes lieferten sich die Lahnauer mit dem TuS Naunheim eine Matsch- und Wasserschlacht. Foto: Alexander Fischer

Eine Szene aus den 50er Jahren: Auf dem Hartplatz am Schöffental in Waldgirmes lieferten sich die Lahnauer mit dem TuS Naunheim eine Matsch- und Wasserschlacht. Foto: Alexander Fischer

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Eine Szene aus den 50er Jahren: Auf dem Hartplatz am Schöffental in Waldgirmes lieferten sich die Lahnauer mit dem TuS Naunheim eine Matsch- und Wasserschlacht. Foto: Alexander Fischer

Eine Szene aus den 50er Jahren: Auf dem Hartplatz am Schöffental in Waldgirmes lieferten sich die Lahnauer mit dem TuS Naunheim eine Matsch- und Wasserschlacht. Foto: Alexander Fischer

Heute erinnert nichts mehr an den einstigen Fußballplatz. Dafür wird am Schöffental seit rund 40 Jahren beim TV Waldgirmes Tennis gespielt. Foto: Alexander Fischer

Heute erinnert nichts mehr an den einstigen Fußballplatz. Dafür wird am Schöffental seit rund 40 Jahren beim TV Waldgirmes Tennis gespielt. Foto: Alexander Fischer

Die zwei Waldgirmeser Heroen Klaus Jung (l.) und Günter Bill schwelgen am Schöffental in Erinnerungen. Foto: Alexander Fischer

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