Auf SVV-Coach Osman Demirel kommt noch einige Arbeit zu

VfB Aßlar - SSG Breitscheid (Freitag, 19 Uhr in Aßlar): Nach drei sieglosen Spielen in Folge wäre es beim VfB doch mal wieder an der Zeit für einen Sieg. Breitscheid konnte zwar auch zuletzt vor drei Spielen dreifach punkten, knöpfte dem TuS Naunheim allerdings vergangenen Sonntag ein beachtliches Remis ab. Keine leichte Aufgabe für die Aßlarer. Tipp: 2:1

SV Volpertshausen - SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar (Sonntag, 15 Uhr in Volpertshausen): Mit dem knappen Sieg gegen Münchholzhausen konnte Türk Ata der Sprung in die Top drei der Liga gelingen. Von denen scheint der SV Volpertshausen derzeit weit entfernt zu sein. Zu inkonstant sind die bisherigen Leistungen der Hüttenberger. Tipp: 0:2

SG Oberbiel - SG Quembach/Oberwetz/Schwalbach (Sonntag, 15 Uhr in Oberbiel): 15:2 - so lautet das Torverhältnis aus den letzten drei Partien zwischen diesen beiden Teams. Kein gutes Omen für die SGQOS, die doch dringend weiter Punkte sammeln sollte. Dabei konnte Oberbiel bisher auch nicht glänzen. Zwei Siege aus sieben Spielen sind deutlich zu wenig für die Grün-Weißen. Tipp: 3:3

TuS Naunheim - SG Reiskirchen/Niederwetz (Sonntag, 15 Uhr in Naunheim): Erschreckende fünf Spiele in Folge ist der TuS Naunheim nun schon ohne Sieg in der Liga. Um mal eine abgedroschene Phrase zu verwenden: Wenn nicht jetzt, wann dann? Gegen die SG sollte der Bann brechen. Tipp: 4:1

SSV Frohnhausen - FC Werdorf (Sonntag, 15 Uhr in Frohnhausen): Das Topspiel der Klasse findet in dieser Woche in Frohnhausen statt. Als die Mannschaften zuletzt aufeinandertrafen, gab es im Jahr 2019 ein Elf-Tore-Spektakel. Damals triumphierte der FCW mit 7:4 in Frohnhausen. Diesmal bleiben die Punkte in Dillenburg. Tipp: 3:1

SSV Langenaubach - SG Ehringshausen/Dillheim (Sonntag, 15 Uhr in Langenaubach): Die schweren Wochen für die Kleeblätter sind vorbei - nach den Matches gegen Naunheim, Aßlar und Tabellenführer Frohnhausen wartet nun das Gastspiel beim Schlusslicht der Liga. Es müsste schon viel schieflaufen, dass die SG am Sonntag nicht den fünften Saisonsieg einfährt. Tipp: 1:5

SC Münchholzhausen/Dutenhofen - SSV Edelweiß Medenbach (Sonntag, 16 Uhr in Münchholzhausen): Das Treffen der Tabellen-Nachbarn. Der Achte empfängt den Neunten. Ein Unentschieden liegt auf der Hand, doch beide Mannschaften sind hungrig nach mehr. Heimlich, still und leise ist Edelweiß nun schon seit fünf Partien ungeschlagen. Und das wird auch am Sonntag so bleiben. Tipp: 1:2