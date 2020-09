B-Juniorinnen des FSV Hessen Wetzlar wollen in die Bundesliga

Die Wetzlarer B-Juniorinnen gehen mit (hinten v. l.) Betreuerin Nicole Itter, Julia Hübner, Viktoria Itter, Finja Grün, Leonie Völker, Anna Raich, Melissa Güzligül, Co-Trainer Achim Raich; (Mitte v. l.) Friederike Brattig, Louisa Gnau, Victoria Bill, Lotta Bernhardt, Marie Narewski, Lolo Mäder, Lea Müller, Viktoria Brumm, Trainer Claudius "Poldi" Weber; (vorne v. l.) Helena Depalma, Hannah Glatthaar, Jule Fasl, Asia Prestigiacomo, Leona Kraus, Leonie Neufeld, Hannah Nickel in die neue Saison. Foto: FSV Hessen Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (jhar). Mit einem nahezu identischen Kader gehen die Fußball-B-Juniorinnen des FSV Hessen Wetzlar in die neue Hessenligasaison - und haben sich dabei ambitionierte Ziele gesetzt: "Wir wollen die Hessenmeisterschaft gewinnen und den Aufstieg in die Bundesliga schaffen", sagt der langjährige FSV-Verantwortliche Uwe Schmelz.

Nur der Corona-Abbruch und der schlechtere Quotient gegenüber dem FFC Pohlheim verhinderten den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse.

In einer mehrwöchigen Vorbereitungsphase, inklusive Kurz-Trainingslager haben Trainer Claudius "Poldi" Weber und sein Co-Trainer Achim Raich das Team auf den Saisonstart am Sonntag gegen den VfR Limburg vorbereitet. Anstoß auf dem Rasenplatz in Garbenheim ist um 13 Uhr.