Baum und Kapitzka lösen Schmitt ab

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (rma). Die bisherigen Spieler Felix Baum und Julian Kapitza lösen zur neuen Saison 2020/21 als Spielertrainergespann beim Fußball-Verbandsligisten FV Breidenbach den amtierenden Trainer Steffen Schmitt ab.

Ex-Profi Schmitt hatte am 23. September die Nachfolge von Björn Breuer angetreten. Zu diesem Zeitpunkt sah es für die Perftaler sportlich so aus, als würden sie ungebremst in die Gruppenliga rauschen. Mit dem neuen Übungsleiter kehrte der Erfolg ein. Mittlerweile grüßt der FV aus dem vorderen Tabellenmittelfeld. Die Mannschaft präsentiert sich in jeder Hinsicht in einem sehr guten Zustand. Schmitt hatte immer kommuniziert, dass seine Tätigkeit im Gunterstalstadion darauf beruht, dass die Breidenbacher für ihn zwar eine Herzensangelegenheit seien, er aber aus privaten und beruflichen Gründen nur bis zum Rundenende zur Verfügung steht.

"Mit Felix Baum und Julian Kapitza konnten wir zwei langjährige Leistungsträger unserer Verbandsligamannschaft für den Trainerbereich gewinnen. Die interne ist für uns die 1a-Lösung", erklärt Philipp Bösser, Leiter des Seniorenspielbetriebs. Baum kam 2010 als allenfalls lokal bekannter Spieler zum FV Breidenbach. Der 30-jährige, der mit seiner Familie längst vor Ort lebt, avancierte mit bemerkenswerter Konstanz zu einem hessenweit gefürchteten Torjäger, der alle Anfragen der Konkurrenz abblockte und seinem Klub treu blieb. Und der gleichaltrige Wallauer Kapitza kam vor fünf Jahren aus der Mittelrheinliga. Als versierter Defensivallrounder machte sich Kapitza sportlich und menschlich viele Freunde im Perftal. Beide verfügen über keinerlei Trainererfahrung, doch das Risiko ist überschaubarer, als es auf den ersten Blick scheint, nehmen sie sportlich eine herausragende Stellung im Team ein. Ihre Akzeptanz im Mannschaftskreis ist außergewöhnlich hoch.