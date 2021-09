Bausch kandidiert nun doch beim HFV-Verbandstag

Matthias Bausch (rechts) will nun doch als Verbandsfußballwart kandidieren. (Foto: Pomoja)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - (nn). Matthias Bausch (Waldbrunn), neun Jahre stellvertretender Verbandsfußballwart, aber vor einigen Monaten von allen Ämtern zurückgetreten, will nun doch – wie ursprünglich vorgesehen – die Nachfolge des scheidenden Verbandsfußballwarts Jürgen Radeck antreten, das berichtet das Portal „Torgranate“. Der Verbandstag des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) am Samstag ab 10 Uhr in der Arena des FSV Frankfurt verspricht somit Spannung. Denn mit Thorsten Bastian (Rockenberg) gibt es bereits einen Kandidaten für die Radeck-Nachfolge, der sogar bereits kommissarisch dessen Part übernommen hat. „Wäre der Verbandstag planmäßig vonstattengegangen, wäre ich bereits vor einem Jahr angetreten, aber dann überschlugen sich die Ereignisse und ich musste mich erst einmal neu sortieren. Ich bin nun der festen Überzeugung, im Sinne des hessischen Amateurfußballs mit meiner Kandidatur die richtige Entscheidung zu treffen.“, wird Bausch zitiert.

Heimische Fußballwart pro Bastian: „Thorsten Bastian macht einen guten Job. Aus meiner Sicht gibt es für ihn keine geringste Veranlassung, um seine Wahl zu zittern“, sagt der Wiesbadener Fußballwart Dieter Elsenbast, der mit Bausch nicht auf einer Wellenlänge lag. Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst positioniert sich ebenfalls klar: „Ich werde ihn nicht unterstützen, da er auch unseren Kreis nicht unterstützt hat. Seit Matthias Bausch nicht mehr im Verbandsspielausschuss ist, läuft alles viel besser und ruhiger.“