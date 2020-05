Bei Hessenligist SC Waldgirmes ruht der Ball weiterhin

Seit 2014 haben Sie in sieben Spielzeiten über 170 Spiele für den SC Waldgirmes absolviert, sind praktisch nie ausgefallen. Was ist das Geheimnis Ihrer Fitness, vielleicht auch Ihrer Robustheit? "Da hilft mir natürlich definitiv, dass ich schon lange im Geschäft dabei bin und mit meinen 34 Jahren viele Erfahrungen gesammelt habe. Ich lege deutlich mehr Gewicht darauf, mich entsprechend auf die Partien vorzubereiten. Zudem kann ich mittlerweile gut in meinen Körper hineinhorchen. Insgesamt muss ich sagen, dass ich wirklich Glück hatte. Ich hatte zwar vor vielen Jahren mal einen Kreuzbandriss, ansonsten aber nur kleine Blessuren, nicht mal Muskelverletzungen waren darunter."

Sie sind jetzt im zweiten Jahr spielender Co-Trainer. Sehen Sie sich nach deinem Karriereende dann auf dem Trainerstuhl?"Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Ich konnte unter Daniyel Bulut, Otmar Velte und jetzt Mario Schappert schon Erfahrungen sammeln. Viel Spaß hat es gemacht, Otmar bei seinem Ausfall zu vertreten, wir haben in drei Spielen neun Punkte gesammelt (lacht). Ich möchte auf jeden Fall demnächst meinen Trainerschein machen. Für die nächste Saison habe ich noch als Spieler verlängert, danach wird man sehen. Solch eine Aufgabe muss auch mit dem Job vereinbar sein."

Am Samstag nehmen die Erste und Zweite Bundesliga wieder den Spielbetrieb auf. Freuen Sie sich auf den Re-Start oder sehen Sie das ganze wie viele andere auch eher kritisch? "Nein, ich freue mich schon darüber, dass es wieder losgeht, auch wenn es natürlich Mist ist, dass keine Fans dabei sein dürfen. Aber so muss es aktuell eben sein. Ich kann die kritischen Stimmen zwar verstehen, aber letztlich sind Fußballvereine auch Unternehmen, und wenn andere Firmen wieder öffnen dürfen, muss man das dort meiner Meinung nach auch wieder erlauben. Dennoch steht die Gesundheit an erster Stelle, die Konzepte, beispielsweise für Hygiene, müssen daher zwingend umgesetzt werden.

(mcs, Foto: Martin Weis)