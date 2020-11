Bereicherung oder Belastung? - Bilanz der Englischen Wochen

Thorsten Wörsdörfer, Trainer von Hessenligist TuS Dietkirchen (Limburg-Weilburg): "Die ersten Wochen der Saison waren nicht nur für die Spieler eine hohe Belastung, vor allem auch die Ehrenamtsträger der Verein waren am Limit. Zwischen den Spielen war es gar nicht möglich, an den Problemen zu arbeiten. Wir haben stattdessen viel Wert auf Regeneration gelegt. Zum Glück haben wir diese Runde einen etwas breiteren Kader. Es war letztlich eine gute Entscheidung des Verbandes, in 2020 nicht mehr zu spielen. Ich glaube auch nicht, dass die Saison komplett zu Ende gespielt wird. Vielleicht können wir ab März oder April zunächst die Vorrunde beenden und dann im Play off-/Play down-Modus um Auf- und gegen Abstieg spielen. Doch momentan sind alle Pläne sowieso nur Theorie."

Torsten Opitz, Trainer von Gruppenligist SG Eschenburg (Gießen/Marburg): "Ich halte das für ein wichtiges Thema, auch im Hinblick auf die Zukunft. Sollten die Ligen auch in der kommenden Saison so groß sein, dann müssen wir die Jahreszeiten besser nutzen und früher in die Saison starten. Denn die Spieler sind keine Profis. Das Hobby Fußball wird für einzelne zu einer Belastung. Zudem bleibt die Nachbereitung typischer Szenen vom vergangenen Spieltag und das Erarbeiten besserer Lösungen im Training auf der Strecke. Es wäre an der Zeit, dass der DFB die Amateurvereine intensiver unterstützt, auch finanziell. Die ganzen Leistungszentren und der Profifußball speisen sich letztendlich aus dem Amateurfußball. Was die Amateurvereine an Möglichkeiten haben, eine derart intensive Saison in Sachen Tauglichkeit der Sportanlagen, Physiotherapie oder Hygienekonzepte umzusetzen, ist letztendlich auch eine finanzielle Frage."

Steffen Hardt, Trainer von Gruppenligist SSC Burg (Gießen/Marburg): "Ich bin eher ein Freund großer Ligen, die mit 17 oder 18 Mannschaften spielen. Das finde ich für das Niveau Gruppenliga, Verbandsliga und Hessenliga auch in Ordnung. Aber Sonntag, Mittwoch, Sonntag, und das über Wochen, das ist für die Jungs eine Herausforderung. Das kann ein Spieler gar nicht richtig verarbeiten. Spannung und Konzentration gehen immer wieder verloren. Ich habe ja Oliver Kahn immer belächelt wegen seines Mentaltrainings. Aber inzwischen sage ich: Er hat nicht unrecht. Das Mentale spielt eine Rolle. Und ich verstehe nicht, warum die Profis fünf Spieler einwechseln dürfen, aber die Amateure nur drei."

Frank Wölfert, Trainer von Gruppenligist TSV Bicken (Gießen/Marburg): "Nach dem Spiel bei der SG Lahnfels, auf einem ganz tiefem Rasenplatz, habe ich im Montagstraining erst einmal piano gemacht. Ich muss mein Training in Englischen Wochen nicht nur darauf ausrichten, wie körperlich frisch meine Spieler nach einem Spieltag sind, sondern auch wie geistig frisch sie noch sind. Mehr als die Vorbereitung auf das nächste Spiel ist während einer Englischen Woche eigentlich kaum möglich. Für den Re-Start fände ich eine Playoff-Runde ebenfalls interessant. Ich möchte über eine Änderung des Spielsystems aber nicht entscheiden müssen. Jeder hat seine lieb gewordenen Gewohnheiten und seine favorisierten Varianten. Aber wir müssen uns Gedanken darüber machen, inwiefern ein gewohnter Rundenverlauf auf absehbare Zeit überhaupt noch möglich sein wird."

Patrick Jahn, Trainer von Gruppenligist SG Selters (Limburg-Weilburg): "Die vielen Englischen Wochen waren für uns alle extrem kräftezehrend und anstrengend, aber auch schön. Fußballer spielen eben lieber als sie trainieren. Dennoch war das für den normalen Amateurfußballer, der auch einem Beruf nachgeht, zu viel. Verletzungen sind nicht ausgeblieben, aber dank unseres großen Kaders konnten wir die personellen Probleme ganz gut auffangen. In den Englischen Wochen haben wir maximal einmal trainiert. Und das war auch eher ein lockeres Anschwitzen, weil die Belastung ja ohnehin schon hoch genug war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im neuen Jahr die Saison wie geplant zu Ende gespielt wird. Zum einen fehlt die Zeit, zum anderen wären weitere Englische Wochen in dieser hohen Anzahl einfach zu viel. Man sollte die Hinrunde in aller Ruhe zu Ende spielen und dann werten. Damit wäre allen am ehesten geholfen."

Gero Lottermann, Trainer bei Kreisoberligist SG Winkels/Probbach/Dillhausen (Limburg-Weilburg): "Wir haben in den vier Englischen Wochen zwar zwei Spiele gewonnen, doch die Belastung war schon deutlich spürbar. Die Regeneration danach war schwierig, auch wenn wir die Trainingseinheiten freitags ausschließlich regenerativ angesetzt haben. Problematisch hierbei ist aber auch, dass die meisten Spieler Training noch nicht als aktive und damit bessere Erholung ansehen, sondern der Meinung sind, drei Tage auf der Couch sind sinnvoller. Aus sportwissenschaftlicher Sicht ist das völliger Unsinn, leider aber ein Allgemeinplatz im Amateurfußball. Unser Kader ist bei maximal 16 Mann für viele Englische Wochen insgesamt zu dünn ist, zumal wir überdurchschnittlich viele Bänderverletzungen hatten. Grundsätzlich habe ich nichts gegen Englische Wochen, diese müssten aber mit mehr als zwei Wochen Abstand voneinander ausgetragen werden, damit die Jungs zwischendurch wieder zwei normale Trainingswochen haben. Ist der Abstand kürzer, wird es für alle schwieriger."