Betonklotz am Mittelkreis erschwert den Weg zum Tor

Auf dem Ikea-Parkplatz, dort, wo zwischen 1949 und 1956 die Fußballer von Rot-Weiß Wetzlar ihre Heimat hatten erinnern sich (v.l.) Theo Hötzl, Hans-Jürgen Lehmann, Karl-Heinz Wagner und Otto Prosig an tolle Zeiten. Foto: Alexander Fischer

WETZLAR-NIEDERGIRMES - Dass der Parkplatz mit hunderten Autos doch so gut gefüllt ist, überrascht. Schließlich hat auch Ikea in Wetzlar für den "normalen" Publikumsverkehr geschlossen. "Click & Meet" beziehungsweise aktuell wieder nur "Click & Collect" heißen die Zauberworte in der Pandemie, um per Termin oder per eigener Abholung nach zuvor erfolgter Online-Bestellung doch an einen Pax-Schrank, ein Billy-Regal oder eine Solklint-Deckenleuchte heranzukommen.

Dort, wo heute die Menschen von der Hermannsteiner Straße abbiegen, um an den Fahnenmasten vorbei den großen Kundenparkplatz des 1943 vom Schweden Ingvar Kamprad gegründeten Einrichtungs-Giganten anzusteuern, befand sich früher der Hartplatz von Rot-Weiß Wetzlar. Karl-Heinz Wagner (88), der auf diesem Gelände noch aktiv war, erinnert sich: "Vorher standen dort Bunker aus dem 2. Weltkrieg, in denen wir uns beim Fliegeralarm verstecken konnten. Aus dieser Zeit stammte auch der Betonklotz mitten auf dem Spielfeld, an dem einst ein Funktmast befestigt war. Das Ungetüm war nicht zu entfernen, so dass wir immer um das Viereck herumspielen mussten."

Zusammen mit dem heutigen RW-Vorsitzenden Hans-Jürgen Lehmann (71) sowie Otto Prosig (81) und Theo Hötzl (82), die beide als Buben oft draußen waren, um den Ball, der bisweilen auf der Straße gelandet war, wieder einzusammeln, ist Wagner auf den Ikea-Parkplatz gekommen, wo so gar nichts mehr an einen ehemaligen Ligenspielbetrieb erinnert. "Ein Vereinshaus haben wir gebaut, weil wir günstig an Zement von Buderus herenkamen", so der 88-Jährige. "Dort konnten wir Spieler dann wenigsten etwas zu Trinken bekommen und uns umziehen."

Das B-Klassen-Team von Rot-Weiß Wetzlar sicherte sich auf dem Hartplatz an der Hermannsteiner Straße 1951 den Titel. Foto: Archiv Rot-Weiß Wetzlar

Frisch gemacht wurde sich auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes, da, wo heute eine Tankstelle steht. "Dort befand sich die Gaststätte Seipp, die für die Fußballer nach den Partien immer eine Zinkwanne mit Wasser bereitgestellt hatte. Duschen gab es damals keine", erinnert sich Theo Hötzl.

Und Otto Prosig, der ehemalige Klasse-Torwart, weiß zu berichten, dass "im Frühjahr und Herbst immer mal wieder ein Zirkus auf unserem Hartplatz Station gemacht hat. Mit den Sägespänen, die dort von den Tierdressuren übrig geblieben waren, konnten wir oft wochenlang noch die Seitenlinien für die Fußballspiele abstreuen." Dass die Rot-Weiß-Kicker an diesen beiden Wochenenden gerne pausierten oder auswärts antraten, war Ehrensache. Prosig: "Nach dem 2. Weltkrieg waren Zirkusaufführungen etwas ganz Großes."

"Es war einfach eine wunderbare Zeit. Wir waren jung und unbeschwert", wird Karl-Heinz Wagner ganz warm ums Herz, wenn er an den Fußball auf dem Hartplatz an der Hermannsteiner Straße zurückdenkt. "Wir hatten unter Trainer Karl Freund gute Erfolge und eine richtig starke Mannschaft." In der auch einige Sänger mitspielten. "Als wir bei einem Turnier in Schwalbach mal relativ früh ausgeschieden sind, sind wir schnell auf unseren Platz zurückgekehrt und haben gesungen. Da sind aus einer Kirche sonntagsmorgens die Leute gekommen, haben sich zu uns gesetzt und mitgemacht", so Wagner, der die "tolle Kameradschaft" im Team betont. "So etwas gibt es heute wahrscheinlich kaum noch."

1956 zogen die Rot-Weißen an die Kälberweide, wo sie noch heute spielen, um. Vorbei war die Zeit, in der Angriffe nur rund um einen Betonklotz nach vorne getragen werden konnten ...