2 min

BW Wetzlar und SV Hermannstein: Es kann nur einen geben

In der Fußball-C-Liga Wetzlar steigt am Sonntag das Spiel der Spiele. Klar ist: Wer aufsteigen will, darf im direkten Vergleich nicht patzen. Die Trainer sind zuversichtlich.

Von Tim Straßheim Sportredakteur Wetzlar