C-Liga spaltet immer noch die Vereine

Ein Freund der C-Liga: Sascha Meier vom RSV Büblingshausen. Foto: Christian Pomoja

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Wie heißt es doch so schön: Last but not least. Zu guter Letzt beenden wir die Fußball-Sonderseiten in dieser Woche mit der C-Liga. Einmal mehr gibt es zwei Staffeln, einmal mehr spaltet die Gründung der Liga vor drei Jahren die Vereine.

Gruppe 1

Ein klarer Favorit ist in der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga nicht auszumachen. Der FC Cleeberg III, der RSV Büblingshausen III und die TSG Dorlar II werden im Meisterschaftsrennen allerdings sicherlich ein Wörtchen mitreden. In Cleeberg hat die zweite Mannschaft in der A-Liga Aufstiegsambitionen. Damit der sportliche Abstand nicht zu groß wird, wäre es wünschenswert, wenn die Dritte nachziehen würde.

Beim RSV Büblingshausen ist die dritte Mannschaft weitgehend zusammengeblieben. "Ich denke, wir werden eine gute Rolle spielen", sagt Trainer Sascha Meier. Mit Prognosen hält er sich jedoch zurück. Es sei eine komische Zeit. "Durch den monatelangen Lockdown wegen der Corona-Pandemie haben sich bei den jungen Leuten die Prioritäten verschoben. Der Sport spielt - verständlicherweise - nicht mehr die Rolle wie in der Vergangenheit." Es gebe viel nachzuholen: Urlaube und auch verschobene Hochzeitsfeiern.

Pro Spieltag sind nur

drei Partien angesetzt

Grundsätzlich steht Meier der C-Liga positiv gegenüber. Der eigene Ligabetrieb werte die Leistung der Spieler auf. Der Spielplan sei allerdings "sehr unschön". Immer wieder haben Mannschaften zwischendurch zwei oder drei Wochen Pause. Ein Wettkampfrhythmus sei so schwer aufrecht zu erhalten.

Gruppe 2

21 Punkte nach sieben Spielen - das war die Bilanz, die Blau-Weiß Wetzlar bei Abbruch der vorigen Runde in der Gruppe 2 der C-Liga auswies. Da der Verein keine Abgänge zu verzeichnen hat, dafür aber mehrere starke Neuzugänge und auf einen großen Kader zurückgreifen kann, geht die Mannschaft als Favorit in die Saison 2021/22.

Insgesamt hält sich die Begeisterung für die vor zwei Jahren eingeführte C-Liga in Grenzen. Der Modus ist - gelinde ausgedrückt - gewöhnungsbedürftig, der Spielbetrieb zerstückelt. In der Gruppe 2 sind zehn Mannschaften gemeldet. Pro Spieltag sind jedoch in der Regel nur drei Partien angesetzt, zum Auftakt am 15. August sogar nur zwei. Das heißt: Mindestens vier Mannschaften haben spielfrei. Unter diesen Bedingungen einen Spielrhythmus zu finden, ist schwer. Und neun Heimspiele pro Saison bedeutet auch nur neun Möglichkeiten, die Vereinskasse durch den Verkauf von Getränken und Bratwürsten aufzubessern.

Die Konstellation, dass sich die ersten Mannschaften von Traditionsvereinen wie Blau-Weiß Wetzlar, SV Hermannstein und Niedergirmes mit zweiten und dritten Mannschaften messen, ist ebenfalls nicht besonders glücklich. Und auch als Vorbereitung für höhere Aufgaben taugt die Liga nicht. Wenn Jugendliche, die altersbedingt in den Seniorenbereich wechseln, in der C-Liga kicken sollen, fühlen sie sich schnell zurückgesetzt und werfen das Handtuch. Eine Überarbeitung würde dem Konstrukt C-Liga sicherlich guttun.