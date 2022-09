Can Arlun ist das unauffällige Herzstück beim RSV

VfB Aßlar - SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Freitag, 19.30 Uhr in Aßlar): Gleich zwei Elfmeter kosteten dem VfB am vergangenen Wochenende Punkte in Frohnhausen. Nun kommt mit dem SC "MüDu" eine Mannschaft nach Aßlar, die kürzlich das bis dato noch ungeschlagene Türk Ata bezwang. Es droht die zweite Niederlage in Folge für den VfB. Tipp: 0:2

SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SG Reiskirchen/Niederwetz (Sonntag, 15 Uhr in Garbenheim): Nach vier Siegen zum Start gingen die Wetzlarer vergangenen Samstag erstmals als Verlierer vom Platz. Gegen Reiskirchen wird sich die Mannschaft aus der Domstadt wieder sammeln und die Tabellenführung zurückholen. Tipp: 5:1

FC Werdorf - SSG Breitscheid (Sonntag, 15 Uhr in Werdorf): Der Katastrophenstart von Werdorf hat sich auch an Spieltag Nummer fünf fortgesetzt. Der kommende Gegner aus Breitscheid konnte selbst bisher nur einen Sieg feiern. Es bahnt sich kein Leckerbissen in Werdorf an. Tipp: 0:0

VfL Fellerdilln - SG Oberbiel (Sonntag, 15 Uhr in Fellerdilln): 1:6 beim Aufsteiger und trotzdem Spitzenreiter - das ist der VfL Fellerdilln! Oberbiel durfte nach harten Wochen vergangenen Sonntag endlich wieder einen Sieg bejubeln und wird mit reichlich Momentum nach Haiger reisen. Tipp: 2:2

SSV Edelweiß Medenbach - TuS Naunheim (Sonntag, 15 Uhr in Medenbach): Beim TuS ist weiterhin der Wurm drin. Ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden gegen Sechshelden, weiterhin nur ein Sieg auf dem Konto. Sonntag gibt es endlich den zweiten zu feiern. Tipp: 1:2

RSV Büblingshausen -- FC Burgsolms II (Sonntag, 16 Uhr in Büblingshausen): Gruppenliga-Absteiger gegen A-Liga-Aufsteiger. Eigentlich sollten die Rollen klar verteilt sein, doch die FCB-Reserve sorgte schon für ordentlich Furore. So wird es auch in Büblingshausen sein! Tipp: 2:3

(fbs)