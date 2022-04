2 min

Daniel Schäfer vor harten Wochen: "Rhythmus, was ist das?"

Sowohl der FC Cleeberg als auch die U 23 des SC Waldgirmes sind in der Fußball-Verbandsliga unter der Woche gefordert. Die Partien in Breidenbach bzw. gegen Eltville stehen an.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar