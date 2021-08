Das bittere Déjà-vu des Fabian Engelhard

Tabellenführer FC Burgsolms ist am dritten Spieltag zu Hause gegen den SSC Burg (Sonntag, 16 Uhr) gefordert. "Gegen Braunfels hatten wir sicher nicht unseren besten Tag. Am Ende zählen aber die drei Punkte", kommentiert FCB-Trainer Peter Nagel mit Blick auf das vergangene Wochenende. Nun erwartet Nagel mit Burg eine "sehr komplette Mannschaft, die in den vergangenen Jahren noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht hat." Mit seinem Gegenüber Steffen Hardt tauscht sich der Sportwissenschaftler regelmäßig aus. Es sei denn, "wir stehen uns am Wochenende gegenüber", scherzt Nagel.

Die SG Waldsolms empfängt zu Hause die SG Eschenburg (Sonntag, 15. 15 Uhr). Den ersten Zähler der Saison haben die Gelb-Blauen mit Mühe und Not eingefahren. Nun heißt es, nachzulegen. "Die personelle Situation bleibt angespannt. Deshalb darf ich von der Mannschaft aktuell nicht zu viel verlangen", sagt SGW-Coach Rico HenriciMit der "Eichhörnchen-Mentalität" sollen in den kommenden Wochen möglichst viele Zähler eingefahren werden. Niclas Parma steht Waldsolms gegen Eschenburg wieder zur Verfügung.

Auch für den RSV Büblingshausen hat es mit dem ersten Erfolgserlebnis der noch jungen Saison geklappt. "Wir haben einen Sprung nach vorne gemacht", lautet die Erkenntnis von RSV-Trainer Marcel CholiboisAls Nächstes sind die Wetzlarer auswärts beim VfB Wetter gefordert (Sonntag, 15 Uhr). "Wetter wird diese Saison oben mitspielen. Wenn wir dort etwas Zählbares mitnehmen möchten, müssen wir kämpferisch dagegenhalten und unsere Tugenden auf den Platz bringen." (tkö)