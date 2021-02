Denis Walter erklärt sein Torgeheimnis

Das sagt der Trainer: "Ich bin selbst Verteidiger und muss sagen, dass ich froh bin, nicht gegen Denis spielen zu müssen." Die Antwort, warum das so ist, liefert Spielertrainer Maximilian Sigl gleich mit: "Er ist körperlich sehr präsent, manchmal ist er damit vielleicht auch an der Grenze zum Foulspiel. Obwohl er so robust ist, ist er aber auch sehr schnell, geht die nötigen Laufwege ein und kann im Strafraum immer ein Tor machen." Sein Torjäger sei deswegen auch ein Phänomen, "weil er die komplizierten Bälle manchmal eher verwertet als die leichten". Maximilian Sigl darf aber nicht nur den Spieler Denis Walter analysieren, sondern auch den Übungsleiter Denis Walter. Auch hier ist er voll des Lobes: "Er lebt den absoluten Wille vor. Sein Ziel ist es, jeden Spieler weiterzuentwickeln und gerade die Talente zu fördern. Mit ihnen redet er sehr viel." Obwohl er erst in seinem zweiten Jahr als Trainer sei, strebe er danach, sich täglich zu verbessern und besucht Fortbildungen. Zudem beschreibt Maximilian Siegl seinen Kollegen als detailverliebt im positiven Sinne. "Er hat eine klare Meinung, kann aber auch andere Gedanken akzeptieren, wenn die Argumentation stimmt", berichtet der Spielertrainer, der noch anfügt: "Als ein Coach, der im Sturm aufläuft, ist es schwer, Anweisungen zu geben, weil das Spiel oftmals hinter dem Rücken stattfinden kann. Dafür macht er es hervorragend und wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch weiter verbessern."

Das sagt der Kapitän: Als einen Spieler mit einem "unglaublichen Willen" bezeichnet Emanuel Haas seinen Spieler (und Trainer) Denis Walter. "Er möchte jedes Spiel gewinnen. Selbst im Training", erklärt der Mannschaftsführer des TuS Naunheim. Dabei sei er keineswegs egoistisch. Im Gegenteil: "Vor dem Lockdown", erklärt Haas, "hat er den Ball vielleicht sogar einen Tick zu oft quergelegt anstatt selbst auf das Tor zu schießen." Mit seinen Qualitäten, nämlich Robustheit, Cleverness und Nervenstärke vor dem Tor, könnte Denis Walter auch eine Klasse höher spielen. Dennoch kann - wie es im Fußball üblich ist - natürlich auf dem Platz auch mal rauer werden. "Natürlich kam es schon vor, dass wir aneinandergeraten sind. Aber direkt nach der Partie ist das vergessen. Es geht ausschließlich um die Inhalte, nicht um den Ton", erklärt der Kapitän, der seinen spielenden Trainer auch wegen seiner Geselligkeit schätzt: "Mit ihm kam man im Sportheim nach einer Begegnung oder dem Training noch lange zusammen sitzen. Aber auch wenn es darum geht, einen Sieg zu feiern, ist er mit dabei", lobt Emanuel Haas. (tis)