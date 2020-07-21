Sport

Fußball Wetzlar

mehr aus Fußball Wetzlar
plus
Dienstag, 21.07.2020 - 17:00
4 min

Denkwürdiger Klassenerhalt für Eintracht Wetzlar und VfB 1900 Gießen im Jahr 1970

Im Sommer 1970 mussten zwei dramatische Relegationsrunden herhalten, um den Absteiger aus der Fußball-Hessenliga zu ermitteln. Mit dabei: die Wetzlarer Eintracht und der VfB 1900 Gießen

Von Christian von Berg
Beteiligt am denkwürdigen Klassenerhalt der VfB 1900 Gießen war auch Peter Reichel der kurz daruaf zu Eintracht Frankfurt wechselte. Archivfoto: GA

Beteiligt am denkwürdigen Klassenerhalt der VfB 1900 Gießen war auch Peter Reichel der kurz daruaf zu Eintracht Frankfurt wechselte. Archivfoto: GA

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2yyp3AyowjiLw5RnJHtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTuuqPOxnJHtEaWuM2IhVTEypvOOqJLgVUIhMPOOLaA0nJIaMFOcoFObMKAmnKAwnTIhVRSgLKEyqKWzqpBsLzSfoPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOdLFOmo3c1p2SaMJ4tLJ0tM3YQiT5yovOHnKAwnPOaMJmQgaA0YvOJo3VtM2IhLKHtAGNtFzSbpzIhVTgioz50MJ4tMTyyVRSvp3EynJqypvOcovOxMKVtFTImp2IhoTyaLFObnJ5aMJqyovOypaA0VTyhVTIcozIlVRIhqUAwnTIcMUIhM3AlqJ5xMFOypz1cqUEyoUDtq2IlMTIhYPOxnJHtoz9wnPOxLKc1VTIcozIhVUAeqKWlnJkyovOJMKWfLKIzVT5unT0fVUAcL2ttq2IcqPOvnKZtnJ4tMTyyVSAioJ1ypaOuqKAyVUciMlO1ozDtLJ4tMTIlVTS1L2ttMTIlVSMzDvNkBGNjVRqcMpBsMJ4tqJ5xVRIcoaElLJAbqPOKMKE6oTSlVTWyqTIcoTyaqPO3LKWyov4=
GJy0VTE1pzAbLKImVTqyoJymL2u0MJ4tE2Izj7kboTIhVUqupzIhVTEcMFOUnJKQa2IhMKVtMTSgLJkmVTWypzIcqUZtnJ4tMTyyVSAunKAiovNkBGL5YmpjVTqyp3EupaEyqPjtMTIhovOxMKVtFTImp2IhoJIcp3EypvOxMKZtFzSbpzImVQR5AwZtnTS0qTHtnJ4tMTIhVUMipzS1p2qyM2ShM2IhMJ4tLzIcMTIhVSAjnJIfrzIcqTIhVTMup3DtZwNtH3OcMJkypvO2MKWfo3WyovO1ozDtraHtLJkfMJ0tj5kvMKWzoUImplOhqJ4tLKIwnPOho2AbVUAynJ5yovOHo3WmL2wQiUE6MJ5ej7MhnJptF2SfnKAwnTI3p2gcVTShVREupz1mqTSxqPN5BP4tJaqupvObLKE0MFNvH2IhnJ9lVvOVnJ1gMJkgLJ5hVUc1M2ImLJq0YPO6qJ1cozEyp3Dtoz9wnPOcovOxMKVtFTyhpaIhMTHtLJ0tDzSfoPO6qFOvoTIcLzIhYPOuLzIlVRSvq2IbpzAbMJLtF3WuqKZtoTSvo3WcMKW0MFOho2AbVTygoJIlVTShVTIcozIlVTuupaEhj6Ewn2yaMJ4tF25cMKMypzkyqUc1ozptqJ5xVTMcMJjtLKImYvNvETIlVSMzDvO2o3Vtp2Abq2IlMKVtHaIhMTHvVUAwnUWcMJVtMTyyVSOlMKAmMFNgVUIhMPOmnJHtp29foUEyVSWyL2u0VTWynTSfqTIhYvOOoTkypzEcozqmVUMypzkcMJLtMTIlVRS1MaEun3Dtoz9wnPOlMJAbqPOgLJ5cMKWfnJAbYPOuqJAbVUqyoz4toJShVT1cqUIhqTIlVTuypzWyVR5cMJEypzkuM2IhVUqcMFOynJ4tZwb3VTyhVR3QiTufnTIcoFOynJ5mqTIwn2IhVT11p3A0MF4tJaIlVRuuoTW6MJy0VUqcMKZtoJShVTIcovOuqKAaMJqfnJAbMJ5yplODqJ5eqTIeo250olOuqJLfVUIhMPOmMJkvp3DtLJAbqPOGpTyyoUEuM2Htqz9lVSAwnTk1p3Ztq2SlVTEuplOlMKE0MJ5xMFOIMzIlVT51pvOynJ5yVRuuozEvpzIcqPOyoaEzMKWhqP4tDJWypvOyplOmo2kfqTHtLJ5xMKWmVTgioJ1yov4tETyyVPWYpfB2oaIhMlVtq2SlVTEuplOBLJAbnT9fp3OcMJjtM2IaMJ4tMTIhVSMzHvOPj7klYKA0LJE0YPOhLJAbMTIgVTSfoTHtLJ5xMKWyovOALJ5hp2AbLJM0MJ4tMTyyVSAunKAiovOvMKWynKEmVTWyMJ5xMKDtnTS0qTIhYvOSnJ4tHUIhn3DtLKIzVTEyoFObMJygnKAwnTIhVSquoTEmpT9lqUOfLKE6VTwQcUE0MFO6qJ0tF2kup3AyozIlnTSfqPOaMJ7QiTq0YPOuLzIlVT1uovO1oaEypzkuMlOxMJ4tH8B8MTuyp3AyovjtMfB8pvOxnJHtMKZtqJ0tozywnUEmVT1ynUVtM2yhMljtoJy0VQR6Zv4tE2IlLJEyVTIcoz1uoPOxpzIcVSAcMJqyVUIhMPO2nJIlVSIhMJ50p2AbnJIxMJ4fVTEuplO3LKVtMTyyVT1uM2IlMFOOqKAvMKI0MFOynJ5ypvOyoaE0j6E1p2AbMJ5xMJ4tHfB8L2glqJ5xMF4=
GzSwnPOxMJ0tZmDhVSAjnJIfqTSaVUA0LJ5xMJ4toaIhVT1cqPOxMJ0tFZB8ozMyoTEypvOGIvjtFTIloJShozyuVRgup3AyoPO1ozDtMTIgVSAJVSqcMKAvLJEyovOxpzIcVTEypvOaMKA1L2u0MJ4tqzyypvOOLaA0MJyaMKVtMzImqP4tETRtnzIxo2AbVTEcMFQQiTWlnJqyovOYLJ5xnJEuqTIhYPOKMKE6oTSlVTSfplNkZl4fVTEypvNkAP4tE2yyj59yovO1ozDtMTIlVQR1YvOPLJDtFT9gLaIlMlOuoTkyVQV3VSO1ozg0MFOuqJM3nJImMJ4tqJ5xVUqyMTIlVTEuplOHo3W2MKWbj6EfqT5cplOho2AbVTEypvOxnKWyn3EyVSMypzqfMJywnPObMKWuozqyrz9aMJ4tq3IlMTHfVT11p3A0MFOynJ5yVRSvp3EcMJqmpaIhMTHtMTyyVRIhqUAwnTIcMUIhMlOvpzyhM2IhYvOUMKAjnJIfqPO3qKWxMFOcovOynJ5ypvOynJ5zLJAbMJ4tHaIhMTHtqJ5xVTcyq2IcoUZtLKIzVT5yqKElLJkyoFODoTS0rv4tGT9mVTqcozptMTyyVTquoacyVRShM2IfMJqyozuynKDtoJy0VTIcozIgVQZ6ZP1SpzMioTptMTIlVSAjIzqaYvOPLJDtFT9gLaIlMlOaMJqyovOxnJHtI2I0rzkupzIlVRIcoaElLJAbqP4tETShovOgqKAmqTHtMTIlVSMzDvOuoFNkAP4tFaIhnFNkBGpjVP0tMTIgVSEuMljtLJ4tMTIgVREyqKEmL2ufLJ5xVTyhVR1yrTyeolOcoFOJnJIlqTIfMzyhLJkyVTEypvOKMJk0oJIcp3EypaAwnTSzqPOaMJqyovOSozqfLJ5xVTqyq2ShovNgVTygVRW1qUcvLJAbMKVtH2AbMJ56MKWmqTSxnJ9hVTWynFObo2Abp29goJIloTywnTIhVSEyoKOypzS0qKWyovOaMJqyovOPLJDtFT9gLaIlMlOuoaElMKEyov4tFJ0tDKIzM2Ivo3Dtp3EuozDtnzI0raDtLKIwnPOXqJqyozDgGzS0nJ9hLJkmpTyyoTIlVSOyqTIlVSWynJAbMJjfVSWyn29hqzSfMKA6MJ50VRqypzDtF3WuqKZtq2SlVTIvMJ5zLJkfplOho2AbVTIcoz1uoPOznKDtM2I3o3WxMJ4hVSMypzSvp2AbnJIxMKDtnTS0VUAcL2ttnTyhM2IaMJ4tp2Abo24tIUWunJ5ypvOVj6E1p3AypvjtMTIlVUAynJ5yovOJMKW0pzSaVUc1oFNmZF4tGJScVTqyn8B8ozEcM3DtnTS0qTHfVUAiMTSmplOhqJ4tp2Abo24tMTIlVT5yqJHtIUWunJ5ypvOALKE5LzRtLKIzVTEypvOPLJ5eVUAuj58hVSMipvNkZwNjVSc1p2AbLKIypz4tM2IfLJ5aVTEyovOUnJKQa2IhMKWhVTIcovObo2AbqzIlMTyyoaEypvNlBwRgEKWzo2kaYvOBLJAbVQD1VR1coaI0MJ4tp3EuozDtMKZtraqupvOho2AbVQN6ZPjtMT9wnPOxLJ5hVTqyoTShM2IhVREyLfB8qTShqPOFMJywnTIfVUIhMPODo2ufVTEcMFOyoaEmL2uynJEyozEyovOHo3WyYPO1ozDtoJShVTgioz50MFOmnJAbVUAiM2SlVTEyovOZqKu1plOypzkuqJWyovjtoz9wnPOynJ5yovOGqUWuMaA0o8BsVTS1p3c1oTSmp2IhYPOxMJ4tE2yyp2RtLJ4tMTIhVSOzo3A0MJ4tp2I0raEyYvORLKZtDJ5mL2ufqKAmqT9lVTEypvOYqKVgp3GQcTE0MKVtn3IlrvO2o3VtMTIgVRSvpTMcMzLtn2SgVUc1VUAjj6E0YPO1oFOxMJ4tH2yyMlOxMKZtIzMPVT5iL2ttnJ4tE2IzLJulVUc1VTWlnJ5aMJ4h
GaIlVUqyozyaMFOHLJqyVUAjj6E0MKVtoKImp3EyovOxnJHtE2yyj59yozIlVUc1pvOxpzy0qTIhVSOupaEcMFOxMKVtHaIhMTHtnJ4tGzS1ozuynJ0tM2IaMJ4tI2I0rzkupvOuoaElMKEyov4tDzIlMJy0plOynJ4tHzIgnKZtnZBxqUEyVUc1oFOYoTSmp2IhMKWbLJk0VTqypzIcL2u0YPOuLzIlVTEcMFOQnTShL2HtLzkcMJVtqJ5aMJ51qUc0YvOKMKE6oTSlYPO1oaEypvOuozEypzIgVT1cqPOxMJ4tEKtgE2yyj59yozIlovOZLKI4YPOTnKAwnTIlVUIhMPOKLJ1jMKWmYPOmMKE6qTHtp2ywnPO2MKWxnJIhqPOgnKDtZGbjVTE1pzAbYvOPMJxtMUYQiTAeMJ5xMKVtH2Abq8B8oTHtMzyyoPOxMKVtMJ50p2AbMJyxMJ5xMFOHpzIzMzIlVTyhVTEypvN3AP4tGJyhqKEyYvNvETyyVRkynKA0qJ5aMJ4tLzIcMTIlVR1uoz5mL2uuMaEyovOaMJ7QiTq0MJ4tLKIwnPOhnJAbqPOvMKAwnTIcMTIhp3EyovOOoaAjpfB8L2uyovVfVTkuplOgLJ4tMTShLJAbVTyhVTEypvODpzImp2Hh
FzI0raDtq2SlVT1uovOmolOmL2ufLKHtq2yyVUc1VRWyM2yhovjtMTIhovOuoTkyVTElMJxtGJShoaAwnTSzqTIhVTuuqUEyovOdMFOynJ4tH3OcMJjtM2I3o25hMJ4hVRIcovOUqKEuL2u0MJ4tMTImVSWyL2u0p2S1p3AwnUImp2ImVTEyplOVMKAmnKAwnTIhVRM1j59vLJkfYIMypzWuozEyplNbFRMJXFOeLJ0tMTSlLKIznTyhVUc1VTEyoFOSpzqyLz5cpljtMTSmplOxnJHtH3OJM2phVRWuMPOVo21vqKWaVTS1MzqlqJ5xVTEyplOmL2ufMJAbqTIlMJ4tIT9lqzIlnZBxoUEhnKAmMKZtnJ4tMTIlVSO1ozg0paIhMTHtLJWaMKA0nJIaMJ4tp2IcYvORnJImMKVtDKIzMzSmp3IhMlO3nJEypaAjpzSwnTIhVTEcMFOVo21vqKWaMKVtqzIlp3GQcT5xoTywnTIlq2Icp2HfVUIhMPOxMKVtIzIlLzShMUA0LJptMTImVRuTIvOyoaEmL2ucMJDtDJ5zLJ5aVRc1oTxfVTEup3ZtMJyhMFOhMKIyVSW1ozEyVTEypvOxpzIcVRSvp3EcMJqmLKAjnKWuoaEyovOhLJAbVTEyoFOYYv1iYv1DpzyhrzyjVTS1p2qyp3OcMJk0VUqypzEyovOgj7kmp2HhVRygVRIlM2IvozymVTWyMTI1qTI0MFOxnJImYPOxLKAmVTEypvOJMxVtraIhj6EwnUA0VTqyM2IhVRWuMPOVo21vqKWaVTShraI0pzI0MJ4tnZBxqUEyVUIhMPOxMKVtH2yyM2IlVTEypvODLKW0nJHtnJ4tMTIlVRkcM2RtqzIlLzkynJWyovO3j7klMTHhVREypvOJMKWfnJIlMKVtopB8p3AyVTucozqyM2IhVTqyM2IhVSqyqUcfLKVtLJ50pzI0MJ4fVUqiLzIcVUAcL2ttMTIlVRqyq2yhozIlVTEyovOYoTSmp2IhMKWbLJk0VUAcL2uypz4tq8B8pzEyYt==
DJ0tBP4tFaIfnFNkBGpjVUElLJMyovOxnJHtE2yyj59yozIlVUAioJy0VTIlozI1qPOuqJLtDzSxVRuioJW1pzpfVUIhMPO3nJIxMKVtM2yhMlOyplOhLJAbVRW1qUcvLJAbYvOPMJyxMFOALJ5hp2AbLJM0MJ4tM2yhM2IhVTIlp2S0rzqyp2Abq8BxL2u0VTyhVTEcMFOPMJqyM251ozpfVTEuVUAcL2ttMTyyVSAjnJIfMKVtraIgVSEynJjtp2Abo24tnJ0tIKWfLKIvVTWyMzShMTIhYvOIozDtLKIwnPODMKEypvOFMJywnTIfVTgioz50MFOhnJAbqPOgMJulVT1cqUqcpzgyovjtMTRtMKVtp2ywnPOvMKWynKEmVUc1oFNkYvOXqJkcVTEypvOTpzShn2M1paEypvOSnJ50pzSwnUDtLJ5aMKAwnTkip3AyovObLKE0MF4tETyyVSOupaEcMFOmMJkvp3DtoTy0qPOxLJ5hVTSvMKVtqz9lVTSfoTIgVUIhqTIlVTEyoFOmqUYQgz1yozEyovOFMJqyovjtp29xLKAmVUAcL2ttMJyhVRguoKOzp3OcMJjtMJ50q2ywn2IfqTHfVTyhVTEyoFOmnJAbVTEcMFOALJ5hp2AbLJM0MJ4tozywnUEmVUAwnTIhn3Eyov4tDzSxVRuioJW1pzptpUYQcUAyoaEcMKW0MFOmnJAbVUA0j6Eln2IlVTSfplOcoFOypaA0MJ4tEUIyoTjfVTSvMKVtMTIlVSMzDvOgLJAbqTHtMTyyVSEipzHhVREynJWyoPO2MKW3LJ5xMJk0VTyhVTEypvNlBF4tGJyhqKEyVTIcozIhVRuuozEyoTMgMKEypvjtqJ5xVREyM2IhnTSlMUDtMKW6nJIfqPOhLJAbVQL5VR1coaI0MJ4tMTSmVQV6ZP4tH2yyLzIhVR1coaI0MJ4tp3QQcUEypvOaMJkcozq0VTEyovOYqKWmqZBxMUEypz4traqupvOxMKVtDJ5mL2ufqKAmYPOuLzIlVTEypvOdqJ5aMFOALKWyp2AbVT1uL2u0MFOynJ5yVR1coaI0MFO2o3VtH2AboUImplOgnKDtMTIgVQZ6ZFOxMJ4tH2SwnlO6qF4tGJy0VRqyp2AbnJAeVUIhMPOxMJ0tofB2qTyaMJ4tE2mQiTAeVUAcL2uypaEyVUAcL2ttMTIlVSMzDvNkBGNjVUAiVTEyovOYoTSmp2IhMKWbLJk0YvOSnJ5yVSqiL2uyVUAjj6E0MKVtp2I0raEyVUAcL2ttLKIwnPOSnJ50pzSwnUDtI2I0rzkupvOaMJqyovOPLJDtFT9gLaIlMlOxqKWwnPNbZGbjXFjtp29xLKAmVTEcMFOOLaA0nJIap2MlLJqyVTyhVTEypvOVMKAmMJ5fnJquVT51ovOyozEfnJAbVTqyn2mQcUW0VUqupv4=
Fußball Wetzlar Sport Fupa Fupa_mittelhessen Ort Hessen Kreis-giessen Giessen
Kommentare
nach oben