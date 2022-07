Der "Lange" aus Ehringshausen feiert runden Geburtstag

Norbert Claas (65) ist gebürtiger Ehringshausener. Seit 1967 ist er Mitglied der Sportgemeinde, seit 2017 deren Ehrenmitglied. Als aktiver Fußballer brachte er es mit den "Kleeblättern" bis in die Gruppenliga, als Nachwuchstrainer wurde er mit der A-Jugend 1988/89 Kreismeister. Insgesamt war Claas 22 Jahre lang als Jugendtrainer tätig. 1988 wurde er Spielausschussobmann, 2011 schließlich 1. VorsitzenderIn seine Amtszeiten fallen mehrere Meisterschaften, unter anderem die in den Bezirksligen 1992 (unter Trainer Sigi Schildbach), 1997 (Günter Schütz), 2001 (Gerold Iske), 2004 (Michael Sidorenko) und 2007 (Peter Endrulat) sowie die in den Kreisoberligen 2016 (Rolf Zabel) und 2022 (Marc Steinbrenner). Claas, der beim Hauptzollamt in Gießen arbeitet, ist in zweiter Ehe verheiratet mit Elvira, die als Schatzmeisterin ebenfalls zum SG-Vorstand gehört. Er hat drei Kinder. Sohn Robin ist 36 Jahre als, die Stieftöchter Saskia (35) und Sabina (24) leben ebenfalls nicht mehr im Haus in der Lempstraße, in dem zwei Yorkshire-Terrierer und ein Bewer-Terrier ihren Auslauf haben. Norbert Claas hat außerdem drei Enkel: Lia (7), Lara (6) und Mats (5). (afi)